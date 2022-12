Pontón ve nos concellos do BNG o motor de cambio para Galicia

“Cada nación ten a súa historia, os seus símbolos, as súas conmemoracións e hoxe o BNG celebra os ideais e recoñece ás persoas que puxeron a andar a roda do orgullo colectivo, do amor a Galiza, da súa prosperidade e liberdade. Conmemoramos a fundación do Partido Galeguista e a histórica asemblea dos concellos que supuxo un punto de inflexión para avanzar cara á conquista do autogoberno”, explicou a portavoz nacional, Ana Pontón, nun acto en Santiago, acompañada dunha representación dos e das alcaldesas nacionalistas.

É que un ano máis, o BNG aproveitou o 6 de decembro para celebrar fitos históricos que contribuíron a avanzar na conciencia nacional de Galiza, nesta ocasión coa conmemoración do noventa aniversario da constitución da Asamblea de concellos pro Estatuto de autonomía, apenas un ano despois da fundación do propio Partido Galeguista.

Nese sentido a portavoz nacional da formación frentista explicou que na construción nacional foi “decisivo” o papel xogado polos concellos, que de xeito maioritario, -256 de 319- apoiaron a proposta estatutaria, “convetindo o poder local nun motor para facer avanzar Galiza en democracia, dereitos e benestar”.

“Grazas a ese impulso institucional e á xenerosidade do PG, Galiza aprobou o seu primeiro Estatuto, un feito transcendente, fonte de lexitimidade e de dereitos futuros. É grazas a logros así que estamos aquí celebrando a Galiza viva, o nacionalismo emancipador e o galeguismo universal que xurdiu fai nove décadas”, proclamou Ana Pontón.

A líder do Bloque señalou que a igual que fai noventa anos “os concellos agrupados nesa asemblea foron decisivos, hoxe son os concellos liderados polo BNG o gran motor de cambio en Galiza”.

,Nun día no que o Bloque celebra “conquistas do pasado”, Pontón quixo deixar clara cal era a “gran tarefa” do nacionalismo no presente: “Construir unha nova Galiza, dona de si, orgullosa da súa identidade, igualitaria, feminista, sustentable no económico, no social, no ambiental; unha Galiza da ciencia e da innovación, moderna e próspera. Unha terra de oportunidades, de traballo, con dereitos, de xustiza social, de benestar social”, sintetizou.

No acto para conmemorar a creación da Asemblea de concellos galegos pro Estatuto, destacou que cada nación “ten as súas ambicións e metas” antes de destacar a súa posición, fronte a unha Constitución “que nos nega como pobo, limita as nosas capacidades e pon trabas ao noso desenvolvemento e benestar”. Pontón denunciou que co actual marco institucional, Galicia “foi perdendo posicións, peso económico, cohesión territorial e vitalidade demográfica” no Estado.