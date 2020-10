Pontón ve “viable e legal” intervenir la fábrica lucense

BNG. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, indicó que “sería unha irresponsabilidade imperdoable que PP y PSOE permitan o peche” de la planta de aluminio primario y el despido de los trabajadores. Afirmó que “non hai tempo que perder, nin un minuto máis”, porque “Alcoa xa amosou as súas cartas”. Reclamó a Xunta y Gobierno de España que pongan de “inmediato enriba da mesa a súa nacionalización” para “manter o emprego e a actividade industrial no noso país”. Una medida que es “viable e legal”, como demostró el Gobierno de Italia con una planta curiosamente del mismo dueño. “Non podemos seguir a expensas do que decida Alcoa”, insistió. J. C.