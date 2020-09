Pontón y Caballero apuestan hoy por un acuerdo de país con Feijóo

La voluntad para empezar la legislatura con acuerdos que permitan hacer frente al revés derivado de la covid-19 parece que toma cuerpo en Galicia. Alberto Núñez Feijóo propuso el martes en su discurso para reclamar el apoyo de la Cámara gallega para su cuarta investidura como presidente de la Xunta una comisión para la reactivación económica y social y los grupos de la oposición vieron ahí un guiño al diálogo.

Ayer, nacionalistas y socialistas avanzaron al unísono que en sus réplicas hoy a Feijóo también explicitarán su voluntad de entendimiento.

En concreto, la jefa de la oposición y portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, trasladará en el debate de la sesión de investidura propuestas destinadas a impulsar una agenda social, un plan de reactivación económica y una agenda para la defensa de los intereses de Galicia ante el Gobierno del Estado “prioritarias á hora de conseguir un gran acordo de país” para afrontar la crisis de la covid-19.

Ana Pontón manifestará en su intervención que el BNG hará una oposición crítica pero propositiva, de riguroso control al Gobierno pero también de mano tendida porque son tiempos de sumar, de dialogar y de negociar con el convencimiento de que esta debe de ser la legislatura de los grandes acuerdos a favor de Galicia.

Para el Bloque no son tiempos de cortoplacismo, de partidismos estériles o de absolutismo ciego y sordo cuando está en juego el futuro y está en riesgo la vida de las personas. En mitad de una pandemia en la que está en juego la salud y la vida de las personas se necesita un ejecutivo que se ponga al frente. A juicio del Bloque, eso es justo lo contrario de lo que el candidato popular lleva haciendo desde que en marzo se decretó el estado de alarma.

Los nacionalistas sostienen que está por delante la difícil tarea de impulsar al país, la obligación de defender los servicios públicos, los derechos de las mayorías sociales y trabajar por la reactivación económica y social para darle esperanza a miles de personas que viven con miedo.

“Se hai algún momento no que urxe facer política con maiúsculas é este e esa é a intención do Bloque: imos estar á altura do reto e da responsabilidade que nos deron os galegos e galegas para empezar desde agora mesmo a levantar o país e que, canto antes, poidan volver ver o futuro con esperanza”, apunta la principal fuerza de la oposición.

Por su lado, el socialista Gonzalo Caballero también acudirá a la investidura de Feijóo con la mano tendida para alcanzar grandes acuerdos de país con la prioridad en los aspectos sociales y en la reconstrucción de Galicia frente a una crisis de tanta magnitud a nivel económico, social y sanitario.

El portavoz del partido del puño y la rosa subirá a la tribuna del hemiciclo con el convencimiento de que esta tiene que ser la legislatura de lo social, de las personas, y su objetivo será que nadie se quede en la cuneta como consecuencia de esta crisis.

Por eso, el acento lo pondrá en la defensa férrea de los servicios sociales, tanto la sanidad como de la educación, con la vista puesta también en la vuelta de los estudiantes a las aulas, así como en las residencias, la política social y la recuperación económica.

La intervención de Gonzalo Caballero tratará de demostrar que la labor de oposición del PSdeG a lo largo de la legislatura será propositiva a favor de Galicia, pero también firme en la defensa de los servicios públicos, del estado de bienestar y de una política económica que no deje a nadie atrás.