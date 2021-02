Por fin saldrá el sol tras días de lluvia que provocan muchos desbordamientos en los ríos autonómicos

alertas. Después de bastantes jornadas de lluvias, algunas de gran intensidad, este mediodía se empezarán a abrir los claros por Galicia y se verá el sol, con algún orballo de vez en cuando, al menos hasta el lunes, cuando llegue un nuevo frente.

Pero los constantes aguaceros de los últimos días han provocado primero la crecida de los caudales –al agua hay que añadir el deshielo de las nevadas de enero que incluye lo recogido en la cuenca leonesa del río Sil– y posteriormente los desbordamientos, en especial en la provincia de Ourense, de cursos fluviales. Entre ellos, los del Miño en la capital, A Peroxa y Salvaterra do Miño (ya en la provincia de Pontevedra); el Arnoia, en Baños de Molgas; el Támega en Monterrei, Verín y Oimbra, y también el afluente de este último, el Bubal; el Avia, en Ribadavia, y el Deva, en As Regadas. Además, en la de Pontevedra, también el Miñor y Zamáns en Gondomar, y el Lérez, ya más tranquilo en la capital, y en la de A Coruña el Telva y Mero en Cambre; Sada está prevenida ante una posible crecida del río Maior, y el Tambre en Oroso y Val do Dubra.

Pero lo más aparatoso fue el desbordamiento del Miño en Ourense al inundar toda la zona termal desde la mañana del miércoles, al tener que desalojar agua la presa de Velle por encontrarse en un nivel cercano al límite, al igual que la anterior en el mismo curso, la de Os Peares a más del 90 % de su capacidad. Pero su nivel ayer descendió medio metro sobre el día anterior a su paso por la urbe de As Burgas, y zonas más cercanas al mar. Pese a esas bajadas de nivel, hasta que se recupere la normalidad, la Xunta va a mantener activo su Plan Inungal, específico para el riesgo de inundaciones, en el territorio gallego. Sobre todo en el tercio sur de la autonomía, el más afectado por las intensas lluvias. Al menos, hasta el domingo solo se esperan orballos puntuales, lo que es un alivio para los ríos crecidos.a.M.