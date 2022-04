¿Por qué el diésel cuesta ahora más que la gasolina? Por la mera especulación

Refinar el diésel ha sido tradicionalmente más caro que refinar la gasolina, pero los incentivos fiscales a su consumo han hecho que nos acostumbremos a llegar a una gasolinera y ver que el litro de diésel cuesta bastante menos que el de gasolina. Almenos hasta ahora. A raíz de la guerra de Ucrania, los indicadores de muchas estaciones de servicio iban aproximando a finales de febrero cada vez más el coste del gasoil al de la gasolina hasta el punto de que este mes de marzo en muchas ya se ha superado con creces.

Ante este panorama, no son pocos los consumidores que se preguntan por qué. Y la respuesta es casi unánime entre los expertos: por la especulación. Desde Genesal Energy, el director de I+D, Alexander Blanco, explica a EL CORREO que “ahora las petroleras están aprovechando toda la coyuntura, a través de los elevados costes del gas, que ya venían de antes de la guerra de Ucrania, y cuando esta empezó, previendo que suponían que se generaría escasez debido a las tensiones geopolíticas, aumentaron los precios”. Y es que el precio final del combustible, más allá de los impuestos, “está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, y si hay mayor demanda pero menor fabricación de diésel esto puede hacer que el precio suba más que el de la gasolina”.

Pese a todo, el experto confía en que “en el momento en que esto se vuelva a estabilizar y se normalice la situación, el gasoil volverá a ser más barato que la gasolina”. Eso sí, advierte de que “no creo que volvamos a ver los precios de antes de la pandemia o de la guerra de Ucrania, porque siempre pasa lo mismo: los precios suben mucho y después se toman medidas para bajarlos, pero nunca vuelven a la situación en la que estaban antes, siempre se quedan un poco más elevados”. Todo teniendo en cuenta que, sin bonificación, el litro superaría los 2 euros.

LA CARGA IMPOSITIVA SOBRE LA GASOLINA SIEMPRE HA SIDO MÁS ALTA, Y SIGUE SIÉNDOLO. En cuanto al proceso de bonificación del diésel el director de I+D en Genesal Energy explica que “una parte del precio del combustible se debe a los impuestos y, por la carga impositiva que tiene la gasolina, siempre ha costado más que el gasoil, porque siempre ha sido más alta”.

¿Por qué? En su opinión, cree que todo reside en las directivas históricas de España o de la Unión Europea, ya que “como históricamente el diésel estaba más vinculado a sectores profesionales, tenía una menor carga impositiva para que pudiese salirles más económico; pero, hace algo más de 20 años, cuando empezó a extenderse el motor diésel para los vehículos privados, hubo un cambio en el concepto y ya no solo se vinculaba el diésel a la actividad profesional, sino que se extendía a todo el mundo”. Pese a todo, “la carga impositiva se matuvo igual”.

Y, aunque mucho es lo que se ha oído hablar estos días de que el Gobierno no quiere bajar impuestos y de ahí que solo aporte una bonificación de 20 céntimos, Blanco asegura que “España ya es uno de los países de Europa que, dentro del margen que le da Europa para cargar impuestos sobre los combustibles, tiene la franja más baja de impuestos”. De hecho en países vecinos como Portugal o Francia el litro de gasoil está por encima de los 2 euros.

El director de la catédra de Transición Energética de la USC, Enrique Roca, apunta, en este sentido, que “las oscilaciones en el mercado de los precios de los combustibles líquidos han sido tan grandes en el caso del gasoil que han hecho que su precio final contrarreste la ventaja fiscal que tiene del Gobierno y sea más caro que la gasolina”.

EL ‘FRACKING’: UNA TÉCNICA MÁS COSTOSA. Desde que Estados Unidos se plantea como alternativa a Rusia para suministrar combustible a Europa, se ha venido hablando mucho del ‘fracking’, pero, ¿a qué se refiere esta palabra? Tal y como nos explica Blanco, se trata de “una técnica para la extracción de hidrocarburos”. “Lo habitual para extraer hidrocarburos de la tierra es hacer una perforación con un taladro con boca muy grande para acceder a los depósitos de crudo que hay en el subsuelo, pero no todos los depósitos están almacenados en bolsas, sino que algunos están metidos en las intersecciones de las rocas, en pequeños huecos”, indica.

Gracias al fracking se puede extraer este petróleo más difícil de alcanzar. “Se hace una perforación y a través de ella se mete agua y otros aditivos a mucha presión, lo que hace que esas rocas se fracturen y que el crudo pueda desprenderse de esos huecos, después es extraído gracias a la presión por otro conductor, es decir, por otra perforación”, indica el experto de Genesal Energy.

Como es lógico, al ser un proceso más complejo también resulta más costoso, pero Blanco asegura que Estados Unidos “es uno de los países que más usa esta técnica”, debido a que el crudo que tenían almacenado de forma tradicional (en bolsas), se les estaba agotando, de manera que gracias al ‘fracking’ lograron llegar a yacimientos que antes no eran accesibles, lo que “aumentó mucho sus reservas”.

Y, al realizar cada vez más operaciones de ‘fracking’, “las tecnologías empleadas han ido mejorando y por tanto han ido bajando el precio”, de manera que aunque sigue siendo una técnica más costosa que la extracción tradicional, ya no es tan cara como antes. Con todo, el director de la Cátedra de Transición Energética apunta que “el ‘fracking’ solo es viable cuando el precio del petróleo sobrepasa un determinado límite en el mercado, y eso pasa ahora mismo, porque hay más escasez, ya sea por aumento de demanda o por falta de producción”, de ahí que ya sea viable su extracción por ‘fracking’.

DENSIDAD Y ACIDEZ DEBEN TENERSE EN CUENTA. También es importante tener en cuenta otra cuestión: no todo el petróleo es apto para obtener combustibles o, mejor dicho, no todo resulta igual de rentable. “Los crudos se clasifican por tipo de densidad y acidez, los más ligeros o no tan ácidos son más aptos para hacer gasolinas, porque necesitan menor destilación”, mientras que “los más densos, ácidos y pesados necesitan de un mayor refino y pueden usarse para obtener asfaltos”, ejemplifica Blanco.