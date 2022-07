Posta en marcha do proceso para derribar o Garañón

Lugo. A Alcadesa de Lugo, Lara Méndez, vén de anunciar o inicio do proceso de licitación para derrubamento do edificio do Garañón, segundo fixo público o día de onte. O obxectivo, segundo indicou Méndez, é ampliar o cinto natural da vila lucense, reconvertendo a parcela nun novo pulmón verde que axude “a integrar o río Miño na cidade”.

O procedemento de demolición acometerase por execución subsidiaria, e discorre de xeito simultáneo ao prazo de dous meses que a Administración local lle concedeu á propiedade para que se faga cargo dos traballos. O prazo de entrega do proxecto será de dous meses e o de materialización da demolición, de 8 meses, que comezarán a contar dende a data na que se asine a acta de replanteo. A superficie de actuación será de 18.662 metros cadrados, e o valor estimado da licitación ascende a 965.000 euros.

O concelleiro de Sostibilidade Urbana, Álvaro Santos, explicou que o Goberno galego autorizará a contratación dun proxecto visado de obras completo de demolición, que inclúe a resposición ao estado orixinal dos terreos e a execución e dirección facultativa das obras.

Alén disto, o Goberno local tamén comunicou que próximamente se resolverá o expediente de Disciplina Urbanística que pon de manifesto que o Garañón non se axusta á licenza en base a un novo informe do Servizo de Arquitectura. Tras o levantamento topográfico realizado, o Concello constatou que “o edificado que se estaba a executar non respecta o delimitado no título habilitante concedido”. Por exempo, as plantas altas superan cada unha en 10cm a altura recollida no proxecto; e as plantas de soto, semisoto e cuberta tamén presentan anomalías que fan que aumente a superificie das tres terrazas.

Os intesados na causa, segundo comunicou a Administración local, teñen concecido un trámite de audiencia de dez días para presentar as alegacións oportunas a este informe. Por outra banda, tamén anunciou que vén de desestimar as alegacións presentadas pola defesa do promotor da obra para suspender o procedemento. N.V.