PP, PSdeG y BNG exigen la mesa para As Pontes

A la espera de los resultados de las pruebas de biocombustibles en la térmica de As Pontes, los trabajadores de las auxiliares siguen defendiendo sus puestos de trabajo. En una reunión celebrada este jueves con la subdelegada del Gobierno, arrancaron el compromiso de trasladar sus demandas al Ministerio para la Transición Ecológica. Los sindicatos urgen a la constitución urgente de la mesa de As Pontes, para buscar soluciones entre todas las partes. Y cuentan con el respaldo de todo el Parlamento gallego. PPdeG, PSdeG y BNG exigen, sin fisuras, que se celebre dicha mesa con Gobierno central, Xunta y Endesa, además de los afectados.

Antes de la reunión con Pilar López-Rioboo, representantes de los trabajadores de las subcontratas se concentraban ante la Delegación del Gobierno en A Coruña. Cifran en al menos 200 los afectados en auxiliares si se cierra la térmica, “un número que non coincide co que di Endesa”. La clausura podría llegar en 2021, si las pruebas de biocombustibles arrojan resultados insatisfactorios. Los sindicatos quieren una mesa específica para su problemática, y garantías de empleo.

De todos modos, como avanza desde la CIG Alberte Amado, “todo apunta a que as probas con biocombustibles poden ser favorables e que é un camiño a explorar, pero queremos garantías”. Añade que Endesa continúa con los trámites de cierre, “xestionando a saída de persoal propio con prexubilacións e recolocacións”. Esas pruebas podrían finalizar a lo largo del mes de octubre “e a aposta de Endesa non a temos tan clara”. Desde la Delegación del Gobierno se trasladó que estas peticiones se llevarían tanto al Gobierno central como a la Xunta.

Precisamente, el Parlamento gallego aprobó este jueves de forma unánime instar a la Xunta para que reclame al equipo de Pedro Sánchez la mesa de As Pontes. Incluye un apartado específico para la problemática y soluciones de las auxiliares. La iniciativa partió del BNG, y logró el respaldo de populares y socialistas. El diputado nacionalista Ramón Fernández, de Ferrol, recalcó que “Galicia vive un momento grave, no que as decisións sobre a chamada transición enerxética marcarán o futuro das Pontes”. Y criticó “a ausencia dunha política industrial na Xunta e a improvisación do Goberno central, ante o cadro desolador do sector enerxético e o brutal impacto dun posible peche de Endesa”.

Por parte del PP, el diputado Miguel Tellado responsabiliza al Gobierno central de “expulsar pola vía impositiva ás centrais térmicas, as empresas non fallan senón que pechan obrigadas polo Goberno central”. Según sus informaciones, “a térmica das Pontes podería seguir operando ata 2040, pero o PSOE quere que peche xa”.

Y el socialista Martín Seco atribuyó el proceso a las “políticas da UE na loita contra o cambio climático”. Habló de “decisión de cese de actividade empresarial por falta de competitividade”. Y apostó por “novas formas de riqueza, e non só atacar ao Goberno”.