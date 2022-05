PP y PSOE: uno por el otro... y el esperpento gobierna en Ourense

La premisa no da lugar a ninguna otra conclusión: Gonzalo Pérez Jácome es alcalde en la ciudad de Ourense gracias a los votos del Partido Popular. Tras las elecciones municipales de 2019 el líder de Democracia Ourensana, formación que con 12.011 votos logró siete concejales, se hizo con el bastón de mando siendo la tercera fuerza más votada. El PSdeG obtuvo el mayor número de votos y actas: 14.707 y nueve ediles con el PP segundo con más sufragios (12.579) y los mismos escaños que la pintoresca formación localista.

Hasta ahí pocas dudas y otra realidad. Alberto Núñez Feijóo, antes de esos comicios, había propuesto por carta al entonces líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, un acuerdo para que en Galicia gobernara la lista más votada. Obtuvo respuesta negativa.

La situación de la ciudad de As Burgas con el acceso de Jácome a la alcaldía, que el propio Feijóo calificó como “letal para la ciudad”, solo se entiende en clave provincial. En esas elecciones y por vez primera en la era Baltar (padre o hijo) el PP no tenía mayoría absoluta: era de largo la lista más votada pero se quedaba con 12 diputados, uno menos del límite para no necesitar ayudas externas. El PSOE llegaba a los nueve escaños, Democracia Ourensana se hacía con dos y Bloque y Ciudadanos se repartían los dos restantes.

Situación endemoniada cuando C’s no se avino a negociar con Manuel Baltar un acuerdo de estabilidad: lo señalaba como representante de la vieja política y establecía unas condiciones inasumibles para el líder de los populares que, pese a todo, seguía gozando de cierta autonomía dentro de la férrea disciplina que se aplicaba en el PPdeG.

Fueron días complicados que la derecha (Democracia Ourensana se nutre de descontentos con el PP) zanjó con un intercambio de cromos: alcaldía para Jácome y Diputación para Baltar. Feijóo tuvo que tragarse el sapo de sus palabras mientras el PSdeG ponía el grito en el cielo de que el PP no permitiese gobernar a la lista más votada, cuestión sorprendente cuando los socialistas no se avinieron a mantener idéntico criterio en el organismo provincial. Lo que hubiera sido una solución, aunque difícil de digerir ante el antagonismo existente entre Baltar y Rafael Rodríguez Villarino, el cabeza de lista y líder del PSdeG en Ourense.

Como había previsto, y anunciado públicamente, el entonces presidente de la Xunta Gonzalo Pérez Jácome se convirtió en un alcalde letal para Ourense. Y los populares, entre idas y vueltas, eran su único apoyo tras romperse en pedazos el grupo de Democracia Ourensana.

UN MOMENTO MUY inOPORTUNO. El empujón a la sindicalista habría sido otra anécdota más, situaciones peores protagonizó el histriónico regidor, pero la ocasión era propicia para que el PSdeG descargara todas sus baterías: Feijóo es ahora presidente del Partido Popular y Alfonso Rueda solo candidato a la presidencia de la Xunta y del PPdeG. Momento inmejorable para obligarlos a retratarse ante el esperpento de un alcalde que en realidad gobierna apoyándose solo en dos concejales; eso sí, conviene insistir, con la complacencia de los populares a pesar de que, en teoría política, la Diputación de Ourense ya no peligra... con Manuel Baltar extrañamente comedido en este proceso sucesorio.

Conscientes del desgaste, todo el mundo en el PPdeG salió en tromba criticando la sobreactuación de Jácome en el conflicto de la huelga de autobuses. Rueda fue de los primeros en definirse afirmando que “no me gustaba nada lo que me contaban y después de verlo me gusta menos todavía. Es una actitud absolutamente inaceptable” mientras que Feijóo aprovechó la rueda de prensa posterior a su último Consello para incidir en los dicho por su sucesor y añadir que “no es admisible y necesita una disculpa explícita”. Incluso Baltar no se cortó nada: “Este tipo de actitudes no caben en la vida pública” y “no hay ninguna excusa posible”.

Declaraciones que, al menos hasta la fecha, no van mucho más lejos en relación al futuro de Gonzalo Pérez Jácome como alcalde de Ourense. La presencia de Alfonso Rueda este jueves en la ciudad de As Burgas con los cargos públicos y militantes del PPdeG podría ser un momento para pulsar la situación (“hablaré con los compañeros para conocer su opinión”, dijo previamente el futuro presidente del PPdeG) pero nada trascendió, en clave Jácome, de lo tratado. Ni una sola referencia al todavía alcalde.

diferencias de criterio.. Ante la insistencia del PSdeG, sobre todo de su líder, Valentín González Formoso, a tomar medidas para desalojar a Gonzalo Pérez Jácome, Feijó volvió a insistir en que el PP ofreció al PSdeG un pacto para que gobernase la lista más votada en la ciudad; la de los socialistas, siempre y cuando también dejasen gobernar en la Diputación la que entendían que había sido la lista más votada para ese órgano, la del PP, “pero el PSdeG dijo no”. “Si el PSdeG quiere cambiar de opinión lo tiene muy fácil, que se ponga en contacto con el PPdeG y se lo traslade de forma oficial”, sentenció .

En el fragor de la batalla dialéctica Formoso recogió el guante y, tras la protesta de la tarde del jueves en Ourense, señaló que “mañana mismo, si quieren, a las 10,00 horas, nos sentamos en una mesa y que se aplique el principio que Núñez Feijóo defiende, la lista más votada y la ciudad de Ourense tendrá un alcalde socialista que responderá a la voluntad mayoritaria de la ciudad”.

El secretario xeral de los socialistas gallegos este mismo viernes, sin tantas prisas, volvía a insistir en la reivindicación de que gobierne la lista más votada y pidiendo al Partido Popular que “ adopte medidas y se siente en una mesa con el PSOE, que fue el que ganó las elecciones en Ourense y tuvo el apoyo mayoritario en la ciudad” aunque sin hacer referencias a la situación en el organismo provincial, que los populares consideran que forma parte de la misma negociación aunque, en estos momentos, tenga una mayoría suficiente bajo control.

El sábado los socialistas presentaron una moción de urgencia pidiendo la dimisión de Jácome que obligó a retratarse a los populares, aunque no de masiado: a estas alturas nadie piensa que el PP vaya a regalar al PSOE la alcaldía de la tercera ciudad gallega ni que el PSdeG pueda hacer otro tanto.

EL DEBATE DE LA LISTA MÁS VOTADA. Acabamos con otra premisa. El PSdeG, y Formoso en particular, tienen el legítimo derecho a reclamar la alcaldía de Ourense aplicando el criterio de la lista más votada que reintrodujo Alberto Núñez Feijóo en la política nacional tras lo ocurrido en Castilla y León y las acusaciones de tener que apoyarse en la ultraderecha de Vox para conseguir objetivos.

Una propuesta que ahora mismo no tiene respuesta desde el PSOE ni desde el PSdeG que, seguro, no están dispuestos a aplicar idéntico criterio en los concellos de A Coruña, Ferrol y Lugo, ni en las diputaciones de A Coruña, Lugo y Ourense, donde el PPdeG fue el partido más votado en las elecciones municipales de 2019.

De esa situación de enfrentamiento, e indefinición, siempre sacarán partido personajes populistas como Gonzalo Pérez Jácome, conscientes de que sus escaños, a medio camino entre unos y otros, le garantizan la posibilidad de gobernar a sus anchas y protagonizar episodios esperpénticos, situaciones inaceptables y de convertirse, y recuperamos las palabras de Feijóo, en un alcalde “letal para la ciudad de Ourense”. Cuyos habitantes asisten atónitos a lo que está ocurriendo.