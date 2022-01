Práctica normalidad en la USC para la realización de exámenes en enero

Con el regreso a la normalidad, tras el parón por las vacaciones de Navidad, la Universidade de Santiago (USC) vuelve a la actividad. En este caso no hay clases lectivas, ya que todo este mes de enero corresponde a los exámenes de cuatrimestre. Sin embargo, la sexta ola de la pandemia que azota a toda la comunidad gallega también está dejando un reguero de contagios en la institución académica compostelana.

Según una orden publicada por la universidad, todo miembro de la comunidad educativa de la USC que sea positivo en covid-19 debe comunicarlo a la Oficina Covid específica creada para llevar todo el control de la pandemia. Los métodos de contacto son a través del teléfono 881 811 111o enviando un correo electrónico a info.coronavirus@usc.gal.

Este es también el método que debe ser utilizado para hacer una petición de cambio de fecha de algún exámen, en el caso de ser un estudiante en cuarentena, bien por haber resultado contagiado con el coronavirus o por ser contacto estrecho de uno.

Fuentes de la institución preguntadas por este diario aseguran que “los datos que maneja la Oficina Covid indican que, porcentualmente, los casos registrados son un poco inferiores a los datos que se están dando en el contexto gallego” en general. Por ello, en esta actual convocatoria de exámenes, “se están desarrollando las pruebas dentro de la normalidad que permite el contexto extraordinario” que representa esta sexta ola de una pandemia que va a cumplir ya los dos años de duración.

se considera causa mayor o imposibilidad sobrevenida. Según la Instrucción de la Secretaría Xeral de la USC de 10 de enero, sobre el aplazamiento o cambio en las pruebas por la incidencia de la covid-19, las fechas de las pruebas de evaluación oficiales no podrán modificarse salvo en aquellas situaciones en las que, por causa mayor o imposibilidad sobrevenida, resulten irrealizables en las fechas establecidas.

Teniendo en cuenta el actual estado de la situación, puede ocurrir que en las fechas programadas para los exámenes y pruebas haya estudiantes con la enfermedad diagnosticada que no hayan finalizado el período de aislamiento o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber sido contacto estrecho de alguna persona diagnosticada. Por ello, “se considerarán como causa de fuerza mayor los casos acreditados de contagio” así como los de “aislamiento preventivo”, dando lugar ambas al “derecho al aplazamiento de las fechas oficiales o cambio en la realización de exámenes y pruebas”, según indica el texto oficial de la universidad compostelana.

Tras la comunicación por parte del alumno a la oficina específica, esta se pondrá en contacto con el profesor de la materia, que fijará una evaluación alternativa para el afectado, “debiendo ser equivalente en contenidos y nivel de dificultad al realizado por el resto del alumnado del mismo grupo”.

En el caso de cambio de fecha, la nueva prueba deberá realizarse en la “más próxima posible a la oficial, cuidando de que no coincida con la fecha de pruebas de otras materias del mismo curso”, subrayan, y añaden que para fijar nueva fecha, se tendrá en cuenta que el estudiante tendrá que “tener superada la prueba de no padecer la enfermedad o finalizado el período de aislamiento”. Así, el examen podrá ser en la misma fecha on line o en otra con carácter presencial.

garantía en las 3 gallegas. Esta garantía de ser evaluado para todos los alumnos es por parte de las tres universidadades gallegas, aunque no todas del mismo modo. En el caso de la Universidade da Coruña si el examen es presencial el estudiante lo hará también de forma presencial, pero en otra fecha, y en la de Vigo será el docente el que decida.

En todo caso, la USC recuerda que este “no es el primer período de pruebas que afronta” en pandemia” por lo que, gracias a la “puesta en valor de la experiencia previa y a la buena voluntad con la que todos los miembros de la comunidad universitaria encaran el proceso”, se lleva con relativa normalidad.