Preguntan si se respeta en el Eume el caudal mínimo

ecología. El BNG pidió este miércoles que la Xunta detalle si Endesa incurre en incumplimientos respeto al caudal mínimo del río Eume, puesto que fueron denunciados por entidades como Adega y Colectivo Terra.

Los nacionalistas mostraron su preocupación sobre el control y protección de la zona y extendieron esa alerta al propio parque natural de As Fragas do Eume, que cruza el cauce. El parlamentario Mon Fernández presentó una batería de preguntas en el Parlamento de Galicia, puesto que “en los últimos tiempos no dejan de aparecer noticias muy preocupantes al respecto del control del río”. En esta línea, subrayó que diversos colectivos “denuncian que Endesa incumple la obligación de mantener un caudal mínimo”. “Las fotos publicadas en sus redes sociales parecen darles la razón, sin olvidar que de hecho esta es una obligación que fue incumplida por Endesa durante muchos años”, añadió.

Del mismo modo, el parlamentario indicó que la Xunta “incumple desde hace más de 20 años su obligación de impulsar” un plan regulador del parque.

Al respecto, apuntó que el Gobierno gallego “paralizó en su día la ampliación de la Red Natura y que estos dos hechos agravan la situación de falta de control y fragilidad de un territorio que debería ser objeto de protección”. Además, Fernández advertió del efecto de diferentes proyectos eólicos planteados en el entorno.

Sobre estas iniciativas, apreció que el Ejecutivo autonómico reivindica sus informes negativos sobre “aquellos que son competencia estatal” pero “nada dice sobre aquellos otros de su competencia. europa press