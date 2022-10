Preocupación en el PP por la lentitud en el reparto de las partidas de Europa

Parlamento. El portavoz del Grupo Popular, Pedro

Puy, alertó este lunes sobre el “retraso” y la “lentitud” por parte del Gobierno central en la distribución de los fondos europeos que, dijo, son “fundamentales para la transformación del sistema productivo de Galicia”. Recordó, en este sentido, que la Xunta “ha presentado una amplia batería de proyectos, incluso con inversor y localización para la inversión”, pero lamentó que hasta el momento solo uno de cada

cuatro euros están autorizados, cuando el 70 % deberían estar asignados o comprometidos antes de que finalice el presente año. El Pleno de esta semana incluye la comparecencia del vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía para informar sobre la situación de Galicia en relación con la asignación de los fondos europeos en materia industrial. “Son muchos recursos que permitirían transformar la economía de Galicia”, señaló el portavoz popular, recordando que el Gobierno de España recibirá 70.000 millones de euros en una primera aportación sin intereses. Además, recordó que “los antecedentes de ejecución de los fondos europeos no son muy positivos, y el propio Tribunal de Cuentas de la UE ya alertó del riesgo de que España fracase con los nuevos fondos europeos. A día de hoy, de estos 70.000 millones de euros solo están autorizados 18.000 millones, por lo que Puy criticó la “lentitud” en este proceso de asignación de financiación para proyectos industriales. En concreto, lamentó que “aun no sepamos si Stellantis va a contar con ayudas”, pero apuntó que “la mala distribución de los fondos no es un problema exclusivo del sector de la automoción. ECG