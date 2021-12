Preocupan os ataques do lobo á gandaría e a súa cercanía a zonas habitadas

Santiago. A inclusión das poboacións de lobo de Galicia na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (LESPRE) foi aprobada sen o apoio das Comunidades Autónomas máis directamente afectadas, que contan co 95 % das poboacións de lobos, e supón un cambio na consideración legal da especie e consecuentemente nas medidas para a súa xestión.

A poboación de lobo en Galicia, segundo os datos da Consellería de Medio Ambiente do ano 2018, situaríase nuns 700 exemplares distribuídos en 90 grupos. As estatísticas oficiais de avisos por danos do lobo ao gando amosan que nos últimos cinco anos o número de reses atacadas incrementouse nun 88,6 %, chegando no ano 2020 a un total de 2.299 reses entre cabalos (290), ovellas (1.044), cabras (298) e vacas (667). Aínda que o alcance dos ataques ao gando é maior, xa que estas cifras non inclúen os ataques a reses que non se comunican polo propietario á Administración.

Ante esta situación, o Consello Económico e Social de Galicia insta á Xunta de Galicia e ao Goberno de España, no marco das súas respectivas competencias, a tomar unha serie de medidas en relación coa xestión do lobo na comunidade.

Perseverar na xestión das poboacións de lobo de Galicia, dentro do marco de protección determinadas para a especie, a fin de garantir a axeitada convivencia das poboacións autóctonas de lobo coa actividade gandeira, nomeadamente a gandería extensiva e explorar medidas de xestión adicionais, como a alimentación disuasoria da especie con criterios científicos e técnicos e supervisión técnica rigoros son algunhas das propostas aprobadas polo CES no último pleno. redacción