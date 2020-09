Presións das industrias as granxas para rebaixar o custe do precio do leite

DENUNCIA. O Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncia que as industrias lácteas “aumentan a presión sobre as granxas instándoas por burofax para asinar cláusulas de custes falsas”. A central agraria sinala que a día de hoxe, cando estamos a piques de entrar no outono, o prezo do leite segue en caída libre (dos 32,7 céntimos de decembro aos 31,9 de xuño como media na Galiza, segundo o Fega), a pesares de aumentar o consumo de lácteos de pouco valor engadido, coma o leite UHT, que é para onde se destina a maior parte do leite recollido na Galiza. Para poder baixar o prezo do leite sen que existan razóns obxectivas de mercado, as industrias están a darlle cada vez un maior peso a fórmulas variables para formar o prezo final que pagan. O SLG explica nun comunicado que o máis grave “é que vimos de constatar o enorme grao de presión que está a exercer a industria para impoñer as súas condicións de compravenda”. Engaden que realidade é que a situación do sector lácteo “estase a tornar insostible para miles de granxas que seguen indefensas diante das prácticas de extorsión das industrias amparadas pola pasividade da administración, nomeadamente do Ministerio de Agricultura e da Consellaría de Medio Rural”. ECG