Preto de 12.000 visitas rexistraron as Xornadas de Portas Abertas Virtuais da Universidade da Coruña

educación. A Universidade da Coruña organizou os pasados días 30 e 31 de marzo as Xornadas de Portas Abertas Virtuais co obxectivo de dar a coñecer a oferta formativa do próximo curso e achegar as facultades e escolas universitarias ao futuro alumnado.

Por terceiro ano consecutivo, desde a Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade organizouse esta xornada virtual que tivo 5.414 visitas á páxina web de Portas Abertas e 6.551 usuarios na páxina web de Futuros Estudantes.

Para estas Xornadas, a Vicerreitoría que dirixe María José Lombardía promoveu a produción de vídeos protagonizados polo alumnado de cada un dos centros da UDC, nos que libremente expresaron as súas opinións sobre o título que estuda, o centro e a propia Universidade. Estes vídeos tiveron un total de 14.753 visualizacións e foron o eixo dunha campaña de difusión das Xornadas de Portas Abertas Virtuais en redes sociais que tivo un alcance de 50.658 usuarios.

A Xornada Virtual de Portas Abertas da UDC incluía no seu programa videoconferencias para coñecer as titulacións de grao, con chats en directo. Ademais, o estudantado podía participar nos diversos retos e obradoiros que algúns centros e servizos da UDC propuxeron para dinamizar a xornada aprendendo competencias e curiosidades didácticas.

Ademais, o delegado da UDC na Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Pedro Armas, impartiu dúas charlas virtuais para explicar como será a ABAU deste ano.

A Universidade da Coruña ofrecerá o vindeiro curso un total de 3.336 prazas para o novo alumnado. Os campus coruñés e ferrolán incorporan para o Grao en Intelixencia Artificial (interuniversitario coas universidades de Santiago e Vigo), na Facultade de Informática, e o Grao en Relacións Internacionais (interuniversitario coa Universidade de Vigo), na Facultade de Humanidades e Documentación. ecg