Preto de 40 millóns para facer brillar oito templos co Plan Catedrais de Galicia

SANTIAGO. O Plan 'Catedrais de Galicia 2021-2027' ten un orzamento de 38 millóns de euros, que se destinarán a restaurar parte das catedrais de Santiago de Compostela, San Martiño de Mondoñedo (Foz), Santa María de Lugo, a Virxe da Asunción de Mondoñedo, San Martiño de Ourense, Santa María de Tui e as concatedrais de San Xiao de Ferrol e Santa María de Vigo, co obxectivo de que todos os monumentos poidan chegar en bo estado ao seguinte ano xacobeo 2027. Así o asegurou o conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, este venres durante a presentación do plan na Cidade da Cultura (Santiago de Compostela). Xunto a el, acudiron a directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, e varios representantes de dioceses galegas.

Hai un total de 60 proxectos previstos neste plan, que non incumben estritamente ao interior dos emprazamentos senón tamén a xardíns, museos, arquivos, etc. Os traballos tiveron como punto de partida a catedral de Santiago de Compostela --as intervencións inacabadas actuais están incluídas dentro do plan--, obra que Román Rodríguez cualificou como "fazaña técnica". Desta maneira, o conselleiro resaltou que as catedrais constitúen un destino "potente" para atraer peregrinaxe e supoñen "riqueza económica", ademais de "emocional".

REPARTICIÓN DE FONDOS E REFORMAS CATEDRALICIAS

O investimento provén de fondos propios que se reparten de forma "proporcionada". Así, na catedral de Santiago investiranse 6.500.000 euros para reformar a Torre do Reloxo, a balconada da praza do Obradoiro ou as cubertas do claustro, entre outras. Con respecto a Lugo, a catedral de Santa María conta con 6.990.000 euros para rehabilitar o edificio claustral, o retablo de Fernando de Casas ou a sancristía.

En Ourense, o monumento de San Martiño reformará, "principalmente", as súas fachadas, unha intervención que "xa comezou", segundo asegura o tenente alcalde de Ourense, Armando Ojeda. Ademais, o edificio da Virxe da Asunción, en Mondoñedo, recibe unha partida de 6.520.000 euros para traballos que afectan á instalación eléctrica, o palacio episcopal ou o museo catedralicio.

Na catedral de Santa María de Tui, os 9.361.000 euros que se perciban serán investidos en restaurar a fachada norte, o pórtico, o mobiliario histórico-artístico e o museo do palacio episcopal, entre outros. Por outra banda, a catedral en pé máis antiga de España, San Martiño de Mondoñedo, contará con obras de mantemento como a resolución de humidades ou arranxo das pinturas murais do presbiterio.

CONCATEDRAIS DE FERROL E VIGO

Nesta liña, as concatedrais galegas tamén acollerán reformas de mantemento, principalmente. Deste xeito, San Xiao de Ferrol conta cun orzamento de 850.000 euros para mellorar o pavimento, escaleiras ou o coro. No que respecta a Santa María de Vigo, as obras serán íntegras dedicadas ao mantemento do lugar e destinaranse para as mesmas un total de 500.000 euros.

"COMPROMISO" COA CONSERVACIÓN DAS CATEDRAIS

A directora xeral de Patrimonio Cultural resaltou o seu "compromiso" con manter os catedralicios e afirmou que, ademais de contar con plans redactados para todos os monumentos, posúen tamén estudos de conservación das arquitecturas. A directora xeral apuntou que a listaxe inicial de actuacións previstas é "susceptible" de sufrir actualizacións en función das "prioridades". EP