Primaria avisa: si esto continúa así habrá centros de salud que acabarán cerrando

“Estamos en un momento en el que desgraciadamente no hay médicos y cada vez habrá menos (...) No se ha previsto en absoluto, desde hace años, ninguna clase de relevo generacional (...) Se pudo haber apostado mucho antes por la Atención Primaria para que fuese más atractiva”.

Así se pronuncia sobre su especialidad Carlos Bastida, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en Galicia, indicando que, si esto sigue empeorando, “va a haber que cerrar centros de salud” en un futuro no muy lejano.

Señalando diferentes problemas que hacen difícil imaginarse un buen pronóstico para su servicio, que goza de unas condiciones laborales que repelen a sanitarios veteranos (quienes eligen no alargar su jubilación o prejubilarse) y residentes (que se acaban inclinando por urgencias), el experto señala que el panorama, respecto a los últimos meses, es más grave.

“Ciñéndonos a Galicia va a haber mucha gente, yo entre ellos, que se va a jubilar y no se van a cubrir las plazas porque no hay médicos”, señala. Y es que “de los pocos que deciden formarse en Primaria, en la especialidad de Familia, la gran mayoría se marchan hacia otras secciones del servicio de salud” porque les garantizan “cierta estabilidad”. “Les ofrecen unos contratos que AP no da en ningún momento”, sentencia.

Además, entre otras razones que llevan a jóvenes y mayores a irse, destaca también la gran “sobredemanda asistencial”, originada por la falta de recursos que expuso el coronavirus. A ello suma la ausencia de tutores que formen a más profesionales y la necesidad evidente de una cátedra de medicina familiar.

Pero, por ahora, “lo mismo de siempre”. “Centros de salud sobrecargados y gente sin ninguna motivación, cada vez más angustiada, destrozada anímica y profesionalmente, presionada por todos lados”, dice, agregando que la situación “es caótica en toda España, no solo en Galicia”.

“Desgraciadamente los políticos (manifiesta en general) siguen mirando para otro lado”, aunque lo cierto, prosigue Bastida, es que “ha habido algunos compañeros que se han suicidado” durante la pandemia. “Nos ha afectado psicológicamente a muchísimos de nosotros y nadie lo ha tenido en cuenta”, apunta.

Igualmente, critica la pésima imagen que se ha dado de AP en los últimos meses. “He escuchado a una lideresa política afirmar que ‘os centros de saúde estaban pechados’. Jamás han cerrado. Estuvimos abiertos las 24 horas del día. No se dejó de atender a nadie. La cuestión era denigrar más la Primaria”, añade.

JUBILACIONES: 15 AÑOS Y UN PROBLEMA. “Estamos absolutamente saturados. Si las agendas estaban sobrepasadas, ahora más”, manifiesta Susana Aldecoa, presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec). Si bien esta sexta ola no ocupa tantas camas en hospitales, es preciso recordar que hay más del doble de casos que hace un año (por estas mismas fechas) y la práctica totalidad (cerca del 98%) son pacientes infectados que se recuperan en sus casas y a quienes siguen desde AP.

Así las cosas, la especialista encuentra “un cansancio, un hastío y una sensación de tristeza general” entre sus compañeros. “Estamos haciendo un trabajo muy por encima de lo recomendable hasta para nuestra salud mental y que lleva mucho tiempo”, admite, subrayando que “un sobreesfuerzo se puede hacer, pero tan mantenido tanto tiempo es muy complicado”. Hay algunos “que están medicándose o viéndose con otros compañeros porque su salud está sufriendo”, prosigue.

Indicando que “cada día la situación es peor”, Aldecoa incide en que no les están sustituyendo: algo que multiplica su trabajo. “Ayer y antes de ayer había dos médicos de siete”, dice, evidenciando que están permanentemente con descubiertos, ocupándose de las citas de quienes no están.

“Las soluciones están muy difíciles, muy difíciles, porque esto se dejó ir de más. Ahora entra la prisa por formar MIR cuando los tutores fueron sistemáticamente maltratados y nadie quiere serlo tampoco”, comenta sobre la falta de formación y relevo, apuntando por otro lado que tampoco “es difícil prever las jubilaciones” que ahora parecen sorprender. Al menos ellos ya alertaron de estas “hace 15 años”.

“Ahora vienen las prisas y no hay unas buenas bases para poder mejorar”, reitera al respecto Aldecoa. “Aquí todos hablan de poner la figura de, de hacer cambios en, vamos a mejorar la tal..., pero nadie habla de que el problema de todo esto viene de que el presupuesto de Atención Primaria lleva recortándose desde el año 2008”, añade, puntualizando que “hay que empezar a hablar de dinero ya”, y planteándose un interrogante: “¿Dónde está el aumento de presupuestos para dignificar contratos, para mejorar horarios, para dar unas condiciones laborales que la hagan atractiva a todos?”.