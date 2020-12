Prorróganse as subvencións para aluguer ás familias máis vulnerables

Santiago. O Consello da Xunta, na súa reunión de onte, decidiu manter as axudas que complementan o bono do alugueiro social para as familias en situación de especial vulnerabilidade. O Goberno galego seguirá asumindo así durante todo o ano que vén o 100 % do custe do arrendamento nos fogares beneficiarios.

Este complemento foi unha das medidas extrordinarias de carácter social que adoptou a Xunta no seu día para responder á situación provocada pola crise do coronavirus, especialmente entre os colectivos con máis dificultades.

Grazas a esta subvención de carácter complementario, durante el periodo comprendido entre xuño e decembro de 2020 un total de 512 familias non tiveron que aboar nada en concepto de alugueiro, xa que a Xunta asumiu o 100 % do importe das súas rendas. Así, as axudas extraordinarias concedidas neste período ascenderon a algo máis de 550.000 euros, contía que se sumou aos importes que xa se aboaban a través do bono alugueiro.

O Consello tamén aprobou onte dar continuidade a este bono, que funciona dende o ano 2015 e que supón axudas de 225, 200 ou 175 euros ao mes, segundo a localidade na que estea localizada a vivenda. Nas sete cidades, a renda mensual máxima non poderá superar así os 450 euros de alugueiro, en concellos de tamaño medio o importe límite será de 400 e no resto de municipios de 350. A maiores, o bono de alugueiro prevé a concesión dunha axuda adicional de 600 euros para a formalización do contrato. ECG