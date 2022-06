A Terra é o noso único fogar e é a nosa responsabilidade coidala e salvagardar os seus recursos finitos. O ritmo de vida actual non é compatible co seu coidado e debemos tomar conciencia da necesidade de adoptar cambios transformadores que nos permitan entrever un futuro máis sostible.

Cada 5 de xuño celebramos o Día Mundial do Medio Ambiente e este ano facémolo baixo o lema “Unha soa Terra”, un xeito moi claro e gráfico de achegar os problemas medioambientais aos que nos enfrontamos xa que non temos un reposto para o planeta, non temos un plan B. O cambio climático, causado pola actividade humana, está agravando a perda de biodiversidade, que acelera o aumento da temperatura global e afecta a océanos e bosques, fundamentais na absorción das emisións de carbono.

Esta problemática endémica á actividade actual, precisa de cambios profundos nas nosas políticas e decisións para que poidamos vivir en harmonía coa natureza e impulsar un estilo de vida máis limpo, ecolóxico e sostible.

A auga é un recurso básico para a vida que sofre as consecuencias desta situación: secas e inundacións, perda de calidade da auga e aumento da escaseza. En 2030, estímase que o 47% da poboación vivirá en áreas con estrés hídrico, o que significa que a demanda é máis alta que a cantidade dispoñible. Episodios como a actual prealerta por seca na provincia de Ourense serán máis habituais e en zonas nas que nunca pensamos que acontecerían. Ademais, o crecemento da poboación e o aumento da produción de recursos e alimentos fará que a demanda de auga dispare a súa demanda entre un 20% e un 30% de aquí a 2050.

Viaqua, ao coidado do medio ambiente. En Viaqua, empresa cunha traxectoria de máis de 50 anos, ofrecemos solucións innovadoras arredor da xestión sostible da auga, os recursos naturais e a saúde ambiental para as cidades, a agricultura e a industria, en liña coa folla de ruta da Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas.

Como empresa galega que que xestiona un recurso natural clave para máis de 765.000 persoas, en preto de 50 municipios, apoiámonos na innovación e dixitalización, así como as alianzas, para acelerar a transformación ecolóxica e contribuír a mellorar a calidade de vida das perso as que nos achegue a un modelo máis sostible, ecolóxico e circular.

Entre as nosas accións para mitigar o cambio climático destacan: a xeración de enerxías renovables nas nosas instalacións, a mobilidade sostible, a eficiencia enerxética e a compra de enerxía verde, converténdoas en infraestruturas verdes e contribuíndo cos nosos compromisos na loita contra o cambio climático. Desde 2017 reducimos as emisiones potenciáis de 63.646 t CO2 derivadas do noso consumo eléctrico.