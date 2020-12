“PSOE e Podemos boicotean a Galicia, non ao Bloque”

video sobre os PXE. O BNG publicou onte un video no que condensa nun minuto a súa posición ante os Presupostos Xerais do Estado (PXE), contra os que votou a formación nacionalista galega ao considerar que as contas presentadas discriminan e boicotean a Galicia.

“PSOE e Podemos non están boicoteando ao BNG, están boicoteando a Galiza”, denunciou a portavoz nacional da formación, Ana Pontón.

No video destácase que o BNG persentou máis de 200 emendas para mellorar as contas a favor dos galegos e lémbrase que se ben os orzamentos inclúen unha rebaixa histórica nas peaxes da AP-9, “un logro importante do BNG”, Galicia sae malparada. “De feito –apunta o Bloque– son peores (as contas) que as últimas de Rajoy, porque perdemos 104 millóns de euros e cae o investimento por habitante , que pasa de 347 a 308 euros”. A formación nacionalista apunta tamén que o Goberno “presume” de contas sociais, “pero tamén o son para Andalucía, Aragón, Cataluña ou Valencia –que levan anos desfrutando do AVE e aumentan até un 57%”. Por la contra, engade, Galicia cae un 11 por cento. “E suben partidas tan sociais como a Casa Real ou o gasto militar”, ironiza.

“Non estamos para facerlle a vida máis cómoda ao presidente de turno, estamos para mellorar a vida dos galegos e das galegas e nese compromiso seguiremos traballando”, di Ana Pontón tras quedar o BNG, que si respaldou a Pedro Sánchez na investidura, fóra da fronte de partidos que apoiaron as contas xerais do Estado, aprobadas onte no Congreso co voto a favor do 54 % dos 350 deputados da Cámara baixa. ECG