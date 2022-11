Que o pan engorda é un mito falso, denfende ADINU Galicia

Lugar. Asociación de Dietistas Nutricionistas de Galicia (ADINU) Galicia centrou o relatorio de apertura do seu Congreso anual sobre nutrición na Facultade de Ciencias do Campus Terra (en Lugo) no mito arredor do pan, que “non engorda” dado que “ningún alimento” o fai, se ben “agocha unha alimentación desiquilibrada”. “Todos os alimentos son bos, aínda que o seu aporte de nutrientes, vitamínico.... sexa diferente”, aseguran dende a asociación.

Este V Congreso tamén puxo o foco na importancia dunha boa alimentación para os doentes oncolóxicos, sobre todo no caso daquelas persoas sometidas a tratamentos fortes que como a radioterapia ou quimioterapia que poden provocar unha baixada de defensas, así coma nas distintas saídas laborais e profesionais que poden atopar os graduados e graduadas en Nutrición Humana e Dietética. E.N.