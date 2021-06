¿Qué podrás hacer a partir de este sábado en Galicia?

Primer fin de semana de verano y primer fin de semana con un gran alivio de restricciones en todos los ámbitos tras una exhausta y completa revisión de toda la normativa vigente hasta la fecha en relación a la pandemia. Un cambio tan notable seguro que genera ciertas dudas entre la población. Por ello, para resolver algunas de las que puedas tener, sigue leyendo la respuesta a las preguntas que se te pueden estar pasando por la cabeza ahora (ver aquí el Diario Oficial de Galicia con las nuevas normas).

ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA:

- He oído que ya se pueden usar las barras de los bares. Me encantaba ir con los amigos a tomar algo apostados en los taburetes a la salida del trabajo. ¿Ya podré volver a hacerlo? No, rotundamente. Aunque has oído bien y las barras de los bares volverán a estar operativas, no para el consumo. Solo se permite que vuelvan a funcionar para que vayas a ellas a pedir, que te sirvan, y luego retires tu consumición y te la lleves a la mesa.

- Si las terrazas ya van a estar al 100 % de capacidad ya podré reunirme con todos mis amigos sin límites, ¿no? No, no es lo mismo. Una cosa es la capacidad de la terraza, por número de mesas ocupadas, y otra la cantidad de personas dispuestas alrededor de cada una de esas mesas. Ahora todas las mesas podrán ser ocupadas por clientes, pero en ellas no podrá sobrepasarse las 15 personas reunidas.

- ¿En interior también se acaban las restricciones de aforo? No, en interior, al igual que sucede con el tema de la obligatoriedad de seguir llevando mascarilla, seguirá vigente la restricción de 50 % de aforo en los territorios en nivel medio-bajo y del 30 % en aquellos en nivel medio (Camariñas, Malpica de Bergantiños, Cambre, Castroverde y Poio). Además, en torno a la mesa no podrá haber más de seis personas.

- Han dicho que el ocio nocturno abre hasta las 3.00 horas. ¿Podré irme de discoteca este sábado? Aún faltan unos días para eso. Concretamente, hasta el jueves 1 de julio, pero puedes ir calentando motores con música en casa, eso sí, porque, efectivamente, una vez abran, lo harán hasta las tres de la madrugada.

ÁMBITO TURÍSTICO Y OCIO:

- Me apetece acercarme ahora que estoy de vacaciones a algún museo, exposición, acuario o zoológico, pero tengo miedo a que estén llenos de gente. ¿Será así? Aunque lo sea, tras la apertura de la comunidad para la visita de turistas, no tendrás problema para poder entrar. Si hasta ahora el aforo de estos recintos se limitaba a un 50 %, es decir, la mitad de su capacidad total, ahora se ve ampliado al 75 %.

- Quiero ir a la playa, pero el pasado año me costaba mucho dar paseos por la arena a 30 grados con la mascarilla puesta. ¿Tendremos la misma normativa? No. Ya podrás prescindir de ella en todo momento y ocasión en los arenales gallegos. Eso sí, todavía hay ciertas limitaciones en algunas playas, como aquellas que están parceladas y en las que no se puede superar el máximo de seis personas por vallado.

- Tengo programado un viaje vacacional a Mallorca, pero viendo el brote surgido entre los estudiantes de Pontevedra tengo miedo de no poder ir. ¿Impedirán las salidas hacia las islas? En principio no está previsto. Ahora bien, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, pidió este viernes que las personas con viajes programados a las Islas Baleares se replanteen la necesidad de hacerlos.

- Me quiero poner ya con la ‘operación bikini’, pero tengo miedo de que en los gimnasios haya medidas muy estrictas. Para nada, están al 75 % de aforo y, de hecho, ya se permite que se hagan deportes de contacto, así como actividades de danza.

- Es muy difícil encontrar asientos vacíos en el transporte público, y, de pie, hay pocas plazas. ¿Qué puedo hacer? Ahora sí podrás ir de pie, pues el aforo pasa de un sexto a un tercio, así que habrá más capacidad para los buses, trenes...

ÁMBITO RESIDENCIAL:

- Mis padres están ingresados en una residencia de mayores. Hasta ahora podían tener contacto con muy pocas personas, ¿ha cambiado? Sí, a partir de ahora podrán hacer una vida más o menos normal, como la de antes, ya que se han eliminado todas las restricciones de salidas y visitas, así como los grupos burbuja, por lo que ya pueden disfrutar de las comidas y otras actividades ordinarias todos juntos. Y otra cosa importante: adiós a la mascarilla para estar en el geriátrico, aunque tú, cuando vayas de visita, sí debas llevarla.