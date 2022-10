Que queda na nosa memoria colectiva da catástrofe que mobilizou Galicia?

Os días seguintes ao 13 de novembro do 2002 marcaron Galicia para sempre. Ese mércores entraba a chamada de socorro do Prestige, que afundiría o martes seguinte, e no auxilio das nosas costas sería a xente a que se botaría ao mar.

As autoridades calcularon no seu momento que foron unhas 115.000 persoas as que colaboraron coa limpeza do fuelóleo que o Prestige verteu no mar, aínda que saber a cifra exacta de voluntarios que formaron parte desa ‘Marea Branca’ é practicamente imposible.

Foron veciños e veciñas da costa da morte, pero tamén universitarios de todo o país, traballadores que viñeron nas vacacións da ponte da Constitución, e incluso persoas do estranxeiro as que decidiron vir e botar unha man, literalmente, co que tiñan. A falta de materiais e medidas de seguridade constataría anos despois o que moitos deses voluntarios xa sabían: as consecuencias na saúde serían permanentes.

Hoxe, múltiples homenaxes poñen en valor o que estas persoas fixeron cando ninguén máis o ía facer. En Camariñas, en Porto do Son, na Guarda... A Marea Branca, afortunadamente, chegou a onde a política e a burocracia non daban chegado, e grazas a esas persoas, hoxe hai quen non coñece desta catástrofe que puido acabar coa Galicia que queremos e coñecemos.

Pero, que queda disto na conciencia social das novas xeracións? Será certo que ‘Nunca Máis’ volveremos a permitir que unha desgraza semellante ocorra nas nosas costas, que non se volverán a cometer os mesmos erros, ou xa borramos o que aconteceu da nosa memoria colectiva?

Con motivo do vinte aniversario do episodio que marcou a vida de tantas persoas, nunha conversa coa redacción de ELCORREOGALLEGO as novas xeración debullan o que lembran -e o que non- dunha traxedia que, afortunadamente, non viviron.

Claudia Prego (2001, Mondariz-Balneario), “Obxectivamente, poderiase ter evitado”. Tiña un ano cando aconteceu, así que Claudia Prego non se lembra “demasiado” do accidente, “pero si que teño máis recordos das cousas que pasaron despois, das mobilizacións, das pancartas de ‘Nunca Máis’. E tamén coñezo a moita xente que ten un recordo moi vívido

de toda esta experiencia, voluntarios, mariñeiros, e xente da zona

a quen, evidentemente, afectou de cheo”, aseguro. “E que estivo

vertendo ata o 2004, iso é unha loucura, realmente, ou, canda menos, interesante”, di, case a modo de

reflexión, que “por parte da administración non se vira demasiada acción instantánea”.

E é que ela ten claro que “obxectivamente” é “un acontecemento que se podería ter evitado si se tiveran tomado as medidas previas coa antelación necesaria. Houbérase evitado unha traxedia que se alargou moitísimo no tempo, xa non só o acto en si mesmo, senón todas as consecuencias de despois. É bastante impactante como parece que non acabamos de aprender, porque é posible que algo así volva a pasar, e sabendo agora como nos pode influír, é moi preocupante que non esteamos facendo nada”.

E xa non só “a nivel individual”, apunta, “que seguro que se pode facer algo”, senón que “Por parte das administracións non se estean tomando medidas de prevención contra este tipo de accidentes, ou polo menos ata o público non transcendeu nada”. Con todo, “isto non é un problema único de Galicia, senón de todo o mundo”, puntualiza.

Agora ben, no tocante ao que pode facer a sociedade, coida que “no 2020, coa pandemia, foron eclipsados moitos problemas deste tipo”, aínda que “creo que perdura o recordo do voluntariado, das mobilizacións e das Mareas Brancas entre a poboación. Igual menos na xente da miña idade, porque realmente ou non o vivimos ou vivímolo e non o lembramos, pero as xeracións máis maiores, e sobre todo a xente que se viu afectada por isto, si que ten un recordo moi vívido do que ocorreu”.

María González Martínez (2003), Tomiño. “Na escola nunca me contaron nada”.

María González explica sabe “máis ou menos” o que aconteceu co accidente do Pretige, aló polo 2002, e “sóalle algo” do ‘Nunca Máis’, un pouco pola súa familia pero sobre todo porque “é de cultura xeral”. “Na escola, por exemplo, nunca me contaron concretamente o que aconteceu, pero cada aniversario sae nas noticias ou no xornal, e así vaste enterando”.

Con todo, explica que a ela nunca lle “tocou moi de cerca, non coñezo a ninguén que traballara no mar nin que fora voluntario”. “Algo me soa, moi por enriba, sobre o voluntariado. Sei que veu moita xente de todas partes, e creo que tardaron moitísimo”, pero o que sen dúbida ten claro e que, se o accidente a collera máis de maior, tivera ido a axudar a limpar as praias, a pesar do risco que supuxo para moitas das persoas voluntarias. “Se acontecese agora algo parecido, iría” asegura, e , ademais non sería a única. “Quizais grazas ás redes sociais podería haber unha mobilización aínda maior, e a xente nova estamos moi concienciados co cambio climático e a ecoloxía en xeral”.

Ainara Rodríguez (2002, Ourense), “SOuben do acontecido no 2019”. Pola súa banda, Ainara Rodríguez escoitou falar do Prestige por primeira vez nunha viaxe que fixera ao Cemiterio dos Ingleses, en Camariñas, unha das zonas 0 da catástrofe. “Alí comentáronme un pouco a historia, pero foi no 2019, e antes non coñecía absolutamente nada sobre afundimento do Prestige”, confesa. “Nin no colexio nin en ningún sitio nos ensinaron nada ao respecto. Ademais, eu son de interior e tampouco coñezo a ninguén a quen lle afectase moi directamente”.

Sobre os milleiros de persoas que se mobilizaron, tanto para manifestarse como para limpar o fuelóleo, “penso que non queda moito recordo”, asegura Ainara. “Polo menos, como persoa de interior podo dicir que, igual alguén da costa coruñesa pode que estea máis involucrado ou que o seu círculo estea máis concienciado con este tema, pero fóra diso, podo asegurar que non vexo ningunha intención nin participativa nin educativa”, motivo polo que considera “que se debera cultivar máis ás xeracións de agora sobre isto, e sobre todo no interior, porque parece que alí non repercute, pero si que o fai”, lamenta.

Así e todo, ten “unha lixeira idea de que se criticou moito como se xestionou”, que houbo moita “discusión política”. “É bastante caótico, coma un bucle, e non damos aprendido. En vez de plantarlles cara e poñer medidas para evitar este tipo de catástrofes, parece que non nos interesa”, reflexiona. “Tamén creo que está un pouco ligado a que hai moita ignorancia, e podémolo ver en Galicia co cambio climático, cos incendios, coas inundacións, e tamén coas mareas negras, pero parece que á política non lle interesa moito”.

Aloia López (2004, Pontevedra),”Se non me chega a caer na ABAU, non tería nin idea”. “Literalmente”, Aloia sabe do Prestige “o que saíu na ABAU na materia de galego”, un comentario crítico dun texto sobre a catástrofe. “Sei que foi un accidente moi tráxico dun barco” e nada máis, asegura. “Entendo que se anime ao alumnado a informarse”, explica, “porque ao final na materia de Lingua Galega sempre che din que tes que ler o xornal, ver diferentes puntos de vista dunha mesma historia... pero se non che contan este tipo de cousas, ao final tampouco te interesas, porque non sabes que é o que pasa. Se polo menos se nos dese unha base, dicíndonos o que pasou, que foi un accidente moi grave e que afectou a practicamente todo Galicia...” pero, tal e como ela mesa di, “se a min non me chega a caer na ABAU, non tería nin idea. Antes non sabía absolutamente nada do tema”.

Gonzálo Álvarez Fernández (2002, Ribadeo), “Entereime en clase, senón non sabería nada do acontecido”. “Non vou negar que do Prestige entereime hai relativamente pouco tempo para ter vinte anos”, explica Gonzlao, que non tiña nin un ano cando aconteceu o accidente. “Foi fai oito ou así, e entereime en clase, pero senón, non sabería nada do que pasou” admite.

No seu caso, Gonzalo non coñece a ningún achegado involucrado co acontecido que lle falara do Prestige, e por iso opina que é moi importante divulgar sobre o acontecido, sobre todo entre a xente máis nova. “Se as novas xeracións non estamos informadas sobre o medio ambiente e esta clase de cuestións, imos cometer os mesmos erros que se cometeron no pasado e imos acabar entrando no mesmo ciclo porque non saberemos como evitalo”, reflexiona. “Se cadra non é de aquí a un ano”, asegura este veciño de Ribadeo, “pero dentro de dez ou de vinte seguramente vai volver a pasar, e se non é en Galicia será en Asturias ou no País Vasco, pero vai acabar fodendo a todo o mundo. Todos bebemos do mesmo lado”.