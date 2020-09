Quedan vacantes en só 46 titulacións das tres universidades galegas

santiago. Despois do cuarto prazo de matrícula para o tridente de universidades galegas tras realizar as probas de acceso á universidade (as ABAU) xa no pasado xuño, e a escasos días da seguinte xornada extraordinaria destes exames, outras 3 carreiras das institucións galegas colgaron o cartel de completo. Se trata de Enfermaría en Povisa, no campus central da Uvigo, cun 10,308, nota algo máis baixa que o 10,907 da primeira convocatoria, pero bastante máis alta que o 9,182 co que pechou o pasado curso; Linguas e Literaturas Modernas, no campus compostelá da USC cun 5,000, mesma puntuación que se pedía na primeira convocatoria, pero con bastante diferencia con respecto ao 7,787 do curso pasado; e Podoloxía no campus de Ferrol da UDC, que pecha cun 8,168, menor que o 9,000 da primeira convocatoria pero moi superior ao 5,920 que se precisaba o ano anterior. Sumadas ás 123 carreiras xa pechadas nas anteriores quendas de convocatoria e matriculación, atópanse agora mesmo cubertas 126, que deixan tan só 46 con vacantes para posibles interesados. Así, a apertura do quinto prazo de matrícula para ditas titulacións comeza hoxe ás 00.01 horas e rematará mañá, 2 de setembro, ás 23.59. O resto de usuarios ou usuarias poden consultar o seu lugar nas listas de espera. PPC