¿Quién gana y quién pierde si gobernase la lista más votada?

Tras superar un terrible terremoto interno derivado del enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, el PP busca recomponerse de la mano de su nuevo líder nacional Alberto Núñez Feijóo. El gallego, que llega a Madrid “para ganar las próximas elecciones”, quiere presentarse como alternativa de gobierno a Pedro Sánchez marcando agenda propia con propuestas sobre asuntos “que preocupan a los ciudadanos” y alejar así el foco del pacto con Vox en Castilla y León.

Una de esas iniciativas con la que el de Os Peares exhibe ante el electorado cuál sería su hoja de ruta si llegase a La Moncloa consiste en una rebaja fiscal que ayude a las familias a llegar a fin de mes ante la brutal escalada de precios. Otra pasa por recuperar un discurso que los de la gaviota ya pusieron sobre el tapete más de una vez: reivindicar que gobierne en las instituciones la lista más votada. Un plan –que no gusta demasiado al PSOE–, al estilo de otros países como Grecia, donde el ganador de los comicios obtiene un extra de escaños.

A la vista de las primeras reacciones, todo apunta a que por ahora las intenciones de Feijóo no van a llegar a buen puerto. En todo caso: ¿Qué pasaría en los concellos de Galicia si este cambio legislativo prospera? Los populares, desde luego, saldrían bastante bien parados, pues se harían con 27 alcaldías más de las que ostentan actualmente –8 más en A Coruña, 4 en Lugo, 4 en Ourense y 11 en Pontevedra– (perdería Val do Dubra y Castrelo do Miño).

De producirse esta modificación legal, el PP se alzaría con el bastón de mando en los siguientes concellos en los que fue la lista más votada: Boiro, Cabanas, A Coruña, Dodro, Fene, Ferrol, Fisterra, Melide, Teo, A Fonsagrada, Lugo, Pastoriza, Rábade, Celanova, A Pobra de Trives, Ribadavia, Verea, Xinzo de Limia, Cambados, Cangas, A Cañiza, Forcarei, A Guarda, Meis, As Neves, Poio, Redondela, Salceda de Caselas y Vila de Cruces. Por el contrario, el PSdeG tendría 18 alcaldías menos, el BNG restaría 4 y los regidores de otros partidos serían 5 menos. Además, y especialmente por el cambio en varias ciudades y concellos medianos, el PP aumentaría de forma significativa el número de personas con una alcaldía de signo popular.

Actualmente hay 152 alcaldías, con 595.035 habitantes, con alcaldes que encabezaban la lista del PP. En caso de gobernar la formación más votada, el PP pasaría a gobernar en 179 municipios (un 17,76% más), con 1.225.605 habitantes (un 105,97% más). Es decir, habría más del doble de gallegos con un ejecutivo bajo el signo del charrán.

Por su parte, el partido del puño y la rosa que en la comunidad encabeza Valentín González Formoso gobierna actualmente 109 concellos, con 1.472.346 habitantes, y pasaría a gobernar en 91 (un 16,51% menos) y sobre 1.041.167 personas (un 29,29% menos).

El BNG, con Ana Pontón al frente y que a día de hoy gobierna en 28 concellos, con 282.816 habitantes, pasaría a hacerlo en 24 municipios (un 14,29% menos) y sobre 244.997 habitantes (un 13,37% menos). El resto de partidos, que ostentan el bastón de mando en 24 ayuntamientos con 345.448 habitantes, pasarían a tener 19 alcaldías (un descenso del 20,83%) y 183.876 habitantes, es decir, un 46,77% menos.

En todo caso, los de la gaviota también salieron beneficiados en más de una ocasión por el sistema no mayoritario. De hecho, si la propuesta de Feijóo se aplicase en los comicios autonómicos de 2019, él se hubiese quedado como el único presidente del PP gracias a la mayoría absoluta de la que disponía en Galicia. Sus compañeros de filas Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco se hicieron con el poder en las CCAA de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León, respectivamente, sin ganar las elecciones gracias a pactos. Lo mismo que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El caso de Ourense. En el plano municipal también es significativo el caso de Ourense, localidad en la que tampoco rigió para el PP el criterio de respetar la lista más votada. El actual primer edil, el polémico líder de Democracia Ourensana Gonzalo P. Jácome, del que Feijóo había dicho que era “letal” para la ciudad, arrebató el poder al PSOE con la bendición de los populares después de haber sido tercero en el escrutinio de papeletas.

No obstante, sobre este asunto el PP aclara que su propuesta para que gobierne la lista más votada ya se presentó hace cuatro años y hace tres “incluso planteó por carta” al PSdeG un acuerdo para toda Galicia para llevar adelante esta posibilidad. De ahí que los populares insistan en que un pacto no puede ser válido solo para una de las partes.

“No es justo que el PP solo pueda gobernar si saca una mayoría absoluta, pero sí sirva todo para gobernar cuando el PSOE pierde”, subrayan, apelando a que los socialistas “tienen la oportunidad de demostrar que les interesa la estabilidad de nuestras instituciones”. “El Partido Popular apuesta por la estabilidad, la moderación y por garantizar la gobernabilidad”, concluyen.