Quintana reivindica el cambio generacional en el sector pesquero

En la reunión con los representantes de la Organización de Productores de Pesca Fresca do Porto de Vigo (OPPF-4), la conselleira de Mar, Rosa Quintana, destacó la labor que realizan este tipo de entidades en Galicia para hacer frente a los principales retos del sector, como el cambio generacional o la mejora de la comercialización de sus productos.

Además, la titular de Mar también destacó las iniciativas que realiza la OPPF-4 para luchar contra las problemáticas del sector del mar. En este sentido, la campaña que más destaca es la de Hazte del Mar, donde se pretende promocionar el empleo en la actividad pesquera, favoreciendo la incorporación de la juventud a la misma.

Sobre este proyecto –desarrollado mediante visitas a distintos centros formativos, acciones online, jornadas de puertas abiertas y a través de redes sociales–, la titular de Mar señaló la importancia que tiene para mostrarles a los jóvenes que la pesca es una buena alternativa laboral y de futuro. En esta línea, la OPPF-4 impulsó, este año, una acción formativa específica de contramaestre para facilitar la capacitación de las personas interesadas en ejercer esta profesión.

Asimismo, con el ánimo de darle valor a los productos del mar, la entidad impulsó la marca de calidad Fresco e Salvaxe, con la que pretende dar valor a los productos frescos que comercializa su flota –pescada, rapante y rape, principalmente–. Este distintivo certifica el origen salvaje y la frescura del pescado y su captura con artes de pesca tradicionales por parte de los buques adheridos a la marca, que está abierta a armadores y vendedores de toda España.

Sistema de ayudas. Para apoyar estas dos iniciativas, enmarcadas en los planes de producción y comercialización de la OPP, la Xunta de Galicia destina, este año, cerca de 2,1 millones de euros.

Asimismo, gracias a estas ayudas, las OPP pueden afrontar gastos como los de personal, material, equipamientos o los desplazamientos derivados de la preparación y aplicación de los planes, que incluyen aspectos como el programa de producción para las especies capturadas, la estrategia para adaptar la cantidad, calidad y presentación de la oferta a las exigencias del mercado y medidas preventivas especiales para las especies con dificultades de comercialización.

En cuanto al objetivo de estas ayudas y acciones, Quintana explicó que es evitar y reducir las capturas no deseadas y contribuir a la trazabilidad de los productos de pesca. Además, buscan favorecer la eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Al mismo tiempo, los proyectos apoyados tratan de fomentar la rentabilidad y el abastecimiento de alimentos, impulsar el empleo en las zonas rurales y reducir el impacto ambiental en la pesca apostado por el ejercicio de actividades viables, entre otras cuestiones.