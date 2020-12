Ratificado el archivo del caso contra altos cargos del Sergas por el tratamiento para la hepatitis C

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Asociación de Afectados pola Hepatite C y ha archivado la causa contra dos altos cargos del Sergas que fueron investigados por, presuntamente, no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C.

De esta forma, la Audiencia Provincial rechaza los recursos frente al auto de noviembre de 2019 en el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela decretó el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones al exdirector de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y a la que fuera subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde, Carolina González-Criado, en el momento de los hechos.

Ambos fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento a pacientes de hepatitis C.

SANTIAGO. EFE