Recado a la dirección del PSdeG: “La división no es positiva”

psdeg. El portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, mandó este lunes un mensaje a la dirección de la formación en Galicia a la que le recordó que nadie debería apoyar una “división” en el partido puesto que no sería “positiva”. En una rueda de prensa en el Parlamento gallego, Caballero deseó que de la renovación autonómica y provincial del partido, el PSdeG salga “más fuerte, más progresista, y capaz de integrar más sensibilidades”. “Ese es el proceso en que estamos y la idea es que en unos meses haya renovado todas las estructuras de poder orgánico” a fin de conseguir que el socialismo gallego sea “un partido fuerte con las sensibilidades representadas” para poder “ser alternativa real a las políticas de la derecha”. En este sentido, insistió en la necesidad fomentar la participación y por respetar la “democracia interna” para lo que la nueva dirección que encabeza Valentín González Formoso “tiene que tener la capacidad de gestionar un nuevo tiempo en que la militancia esté cómoda”. A su juicio, los procesos internos en el partido deben servir “para salir más fuertes” y no para “salir debilitados y que se genere una división que no sería positiva”. Así las cosas, en el marco del grupo parlamentario señaló que pese a que se prevé un recambio en la portavocía a lo largo del próximo mes de enero, se “sigue trabajando día a día con total normalidad” centrados en “los grandes temas que preocupan a los gallegos” porque “el PSdeG es un instrumento al servicio de los gallegos”. Además, aseguró que él sigue cómodo en su función como parlamentario para la que hace año y medio lo eligieron los gallegos por lo que continuará trabajando desde el Pazo de O Hórreo con total "dedicación". efe