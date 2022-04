Rechazo a una iniciativa para limitar a solo dos días la espera en Primaria

Santiago. El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley a través de la que los socialistas gallegos proponían medidas para mejorar la Atención Primaria como limitar el tiempo de espera para obtener una cita a dos días.

La iniciativa fue defendida este lunes en el pleno de la Cámara gallega por el diputado del PSdeG Julio Torrado, quien sostuvo que la Atención Primaria sufre “carencias” que hay que intentar mejorar, especialmente a través de los recursos y del modelo asistencial.

En este sentido, el parlamentario socialista propuso un sistema “verdaderamente multicisdiplinar” y un incremento de la inversión en recursos humanos en un contexto en el que, según indicó, en el último año aumentó un “20%” la contratación de seguros privados por dificultades para acceder a la asistencia sanitaria.

“Lo que proponemos no es una revolución pero sí equiparar la Atención Primaria al resto del sistema y obligarnos a ser mejores”, afirmó Torrado, que denunció que, desde el año 2009, se redujeron en más de 960 los profesionales en esta rama del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El socialista recordó que la ley de garantías garantiza que el ciudadano tiene derecho a una espera tope en cuestiones hospitalarias pero no incluye esta medida para la Atención Primaria por lo que propueso marcar dos días como máximo. Un objetivo que pide alcanzar con la contratación de “más personal” y sin que se pueda recurrir a la sanidad concertada para aliviar las listas de espera.

La iniciativa de los socialistas gallegos contó con el apoyo del BNG, cuya diputada Montse Prado, quien advirtió de la necesidad de “tomarse en serio” la defensa de la sanidad pública. “Por eso el BNG va a votar a favor y, de admitirse a trámite, presentaríamos enmiendas a respecto de cuestiones que contiene el texto con las que no coincidimos y otras que no contiene que creemos que son fundamentales”, sostuvo. “Si falla la Atención Primaria, falla todo (...) No podemos permitir que sigan llevando la Atención Primaria hacia el precipicio”, apuntó.

Enfrente, la diputada del PPdeG Encarna Amigo explicó el rechazo de su formación a la proposición de ley defendida por el PSdeG al asegurar que “el Gobierno gallego no es ni fue ajeno a la crisis que sufre la Atención Primaria”. “El Gobierno de la Xunta no negó jamás que las reformas en la Atención Primaria fuesen imprescindibles, ya desde el 2018 se trabaja con intensidad en esa reestructuración”, dijo.

reestructuración en marcha. Tras incidir en que la Xunta está “inmersa” en la “necesaria reestructuración” de la Atención Primaria, se preguntó dónde están los socialistas cuando los responsables del Sergas acuden a la Cámara autonómica a explicar las medidas ya puestas en marcha..

Además, censuró, en referencia a los socialistas, que “el mismo partido que en Galicia propone estas medidas, sea el que desde Madrid dificulta el funcionamiento” de la Atención Primaria al “imposibilitar” que la comunidad gallega disponga de más médicos. “El PSOE niega la ampliación de las plazas MIR, la posibilidad de ampliar la tasa de reposición”, dijo. “Llegan tarde de nuevo”, concluyó. E.P.