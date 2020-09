Reclama conocer por qué Felipe VI no va a Cataluña

poder judiciaL. La “prohibición” del Gobierno central a Felipe VI para acudir a un acto del Poder Judicial en Cataluña en el que es habitual su presencia causó “sorpresa” ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El mandatario gallego reclamó conocer las causas que motivaron esta decisión, que consideró equivocada, y que le deja “perplejo”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello, Feijóo vinculó implícitamente este hecho con los indultos a los miembros del procés. Dijo que los indultos siempre son “discutibles”, pero en relación con los que prevé tramitar el Gobierno respecto a los independentistas catalanes no son de recibo. En opinión del mandatario gallego, los beneficiarios de la gracia del Gobierno tienen que cumplir siempre dos condiciones para salir de prisión: en primer lugar, pedir disculpas por el delito cometido y, en segundo lugar, comprometerse a no volver a delinquir. Sin embargo, precisó que ninguna de estas dos condiciones se cumple en los presos catalanes ya que no sólo no se arrepienten de lo hecho sino que subrayan que estarían dispuestos a repetir sus acciones en el futuro si tuvieran oportunidad.

Feijóo mantuvo que el inquilino de la Moncloa puede deberles mucho a los independentistas catalanes, pero los españoles no le deben nada. Por ello, reclamó a Pedro Sánchez que no se “humille” porque si se humilla él estará humillando a todos los españoles. Para Feijóo está claro que la concesión del indulto a quienes se les escucha todo lo contrario que arrepentimiento por los hechos que les llevaron a la cárcel constituye un “error histórico”. ecg