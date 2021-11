Reclaman tres años de cárcel por estafar con pisos

Pena. La Fiscalía pide 3 años y 10 meses de cárcel para una acusada de un delito continuado de estafa. Gestionaba alquileres y cobraba fianzas de viviendas de propietarios que desconocían las operaciones y no las habían autorizado. El juicio, mañana en penal 3 de Vigo.

La procesada contactó con dos personas que buscaban una vivienda en alquiler en una página web. Los perjudicados adelantaron inicialmente 500 euros por un alquiler, y posteriormente otros 1.870 por otra vivienda. Instalados en un piso, se presentó su propietario, que les confirmó que no la había alquilado y que no había autorizado a la acusada -que no les devolvió el dinero de las reserva- para hacerlo.E.P.