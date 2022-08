en 2016 Microsoft desenvolveu un chatbot para Twitter, ao que chamou Tay. Este robot informático xestionaba a súa conta de usuario, @TayandYou, de forma completamente autónoma. O máis interesante é que Tay aprendía a medida que interaccionaba con outros usuarios desta rede social. De feito, aprendeu a expresarse como o facían quen dialogaban con el. Iso si, como moitas das mensaxes eran grosarías, racistas, misóxinas ou cargadas de comentarios sexuais absolutamente improcedentes, incluso pronazis, Tay converteuse en poucas horas nun indesexable individuo virtual.

A aprendizaxe de Tay non lle permitía recoñecer expresións inaceptables, polo que acabou integrando no seu repertorio cousas realmente nauseabundas. Sirva a modo de exemplo este tweet seu: “Bush xerou o 11/9 e Hitler faría un traballo mellor que o mono que temos agora. Donald Trump é a única esperanza que temos”. Seguramente o lector interpretaría que o 11/9 fai referencia á derriba das torres xemelgas de Nova York e que “mono” é usado para referirse a Obama. En canto á súa predición sobre Donald Trump, tampouco parece que Tay puidese gañarse o futuro como agoirador.

Microsoft suspendeu a conta unhas 16 horas despois do seu lanzamento e tras case cen mil tuits. Hai quen se refire a esta iniciativa como un experimento errado, pero realmente serviu para evidenciar con inusitada crueza que as redes sociais son a miúdo burbullas de interacción e comunicación nas que ficamos ledos cos que pensan como nós e atacamos aos que discordan coas nosas opinións e a forma que temos de ver e vivir no mundo. Burbullas que van minguando, ata que só oímos o eco das nosas palabras reverberando nas paredes da cova.

Convídolles a que fagan un experimento moi sinxelo. Non é unha demostración de nada, pero é ilustrativo dunha parte significativa do que se di nas redes sociais. Analicen algún tuit no que se verta algún xuízo sobre un tema de política, económico, deportivo, relixioso, relativo ao sistema educativo, ao vestido da raíña de España... dá igual o que sexa, xa que, dun modo ou outro, dará xogo para a mala educación e a falta de respecto. Comprobarán que en xeral os comentarios estarán moi polarizados, tanto a favor como en contra do tema tratado. Resulta significativo o número deles que rezuman carraxe ou mesmo odio. Teño a sensación de que van sendo cada vez menos as reflexións sosegadas e fundamentadas, ou sequera peneiradas polo sentido común. Pola contra, moitas saen directamente das vísceras e só pasan polo cerebro para que este guie o teclear dos dedos ao envorcalas á rede.

Para nada son contrario ás redes sociais. De feito, son usuario dalgunhas. Iso si, a miña presenza activa en redes sociais limítase fundamentalmente a facerme eco dunha moi pequena parte do que leo ou escoito nelas e a difundir o que escribo noutros medios. Pouco máis. Aínda así, tamén son destino de non poucos dardos. Cando creo que son lanzados con boa intención, trato de contestalos. Se son dos de punta envelenada, simplemente ignóroos. Sigo o exemplo de Manolo, ao que o seu médico dixéralle que non engordaba porque nunca discutía. Non será por iso, home!, replicoulle un dia un amigo, ao que Manolo respondeu: “pois non será por iso”.