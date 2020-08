Redundancias

EN INGLÉS, la palabra “redundancy” se puede traducir, como cabría esperar, como redundancia, pero también como despido. Para nosotros la redundancia es en principio algo superfluo, ya que repite o replica lo que ya había. Por ejemplo, una palabra o concepto en una conversación o un texto, o una pieza en un dispositivo. Sin embargo, con frecuencia lo redundante es útil o incluso se ha hecho con intención. La redundancia genética responde a menudo a un éxito evolutivo, como ocurre cuando una cierta función bioquímica está codificada de modo redundante en dos o más genes, de modo que es mucho más improbable que tal función se vea comprometida por una alteración genética, como una mutación. También se usa en el diseño de dispositivos, como una forma de tolerancia a fallos. En el mundo de las TIC los sistemas redundantes son relativamente frecuentes, sobre todo cuando resulta crítica una información o lo son los sistemas que la almacenan, procesan o transfieren. Por eso es frecuente el uso de almacenes de datos replicados o en espejo, como se suele decir, buscando así garantizar la integridad de los datos o su permanente disponibilidad. Un ejemplo de redundancia que quizá le resulte aún más próximo al lector es el de los sistemas de alimentación ininterrumpida, que, primero mediante baterías y luego a través de un generador de corriente, pueden mantener operando uno o varios dispositivos durante un apagón, al menos cierto tiempo.

En la otra acepción de “redundancy”, la que significa despido, la raíz latina de la palabra transformó con el tiempo su significado, asociándolo también a lo superfluo de tener más personas de las necesarias para una ocupación. Sin duda esta ha sido y seguirá siendo la causa principal de despido y de desempleo: la no necesidad de un trabajador para la realización de un trabajo. Puede ocurrir por la reorganización del trabajo o por la caída en la demanda del bien o servicio al que este contribuye, por poner casos muy evidentes. Pero ha ocurrido, y cada vez ocurrirá en mayor medida, por la automatización del empleo.

El número de robots industriales se ha incrementado por tres en esta década, superando los 3 millones a día de hoy en el mundo. Pero no pensemos que son los robots la única ni la primera forma de automatización del empleo. Son muchas más las tareas que actualmente se realizan por programas informáticos. Un ejemplo de ello, cada vez más presente en nuestra vida personal y laboral, son los asistentes personales vía voz, que pueden utilizarse para consultar las noticias del día en el hogar o llamar por teléfono desde el coche. En este caso no se trata de automatizar un trabajo, bien es cierto. Pero sí lo es cuando son utilizados para realizar operaciones bancarias o consultas sobre posibles operaciones de inversión. En este caso sí hablamos de la automatización de tareas del ámbito laboral y, por ello, las personas que venían desempeñándolas, o una parte de las mismas, pasan a ser redundantes frente a las máquinas. He puesto este ejemplo intencionadamente, para evidenciar que además de las tareas físicas y que no requieren apenas cualificación, las que se automatizan son cada vez más tareas de tipo cognitivo y que requieren niveles de conocimiento y capacitación medios o medio-altos, si bien son en general tareas muy pautadas y repetitivas. A poco que lo pensemos, caeremos en la cuenta de que son una buena parte o hasta la mayoría de las que realizamos a diario, dependiendo de nuestra ocupación. Por ejemplo, son la práctica totalidad de las que se realizan en un centro de atención al cliente o la cuarta parte, aproximadamente, si pensamos en un centro docente.

Los desequilibrios en la distribución del rendimiento del trabajo han crecido significativamente desde hace medio siglo, a medida que la automatización ha aumentado, aunque esta no ha sido la única causa de ello. La automatización inteligente puede acelerar este proceso y la covid-19 va a acelerar la automatización. ¿Intentamos detener la automatización del trabajo o mejor buscamos fórmulas para que sus indudables beneficios nos alcancen a todos?

“Todos somos contingentes, pero tú eres necesario”, le gritaba a su alcalde un paisano en la película “Amanece que no es poco”, obra maestra del recientemente fallecido José Luis Cuerda. Como lo contingente puede caer en una redundancia prescindible, mejor será que nos vayamos haciendo necesarios.