Registro de 15.000 demandantes de viviendas de protección oficial

Santiago. Los representantes de Anova Oriana Méndez y Antón Sánchez trasladaron el pasado mes de septiembre a la Valedora do Pobo el hecho de que mientras existen en Galicia unos 15.000 demandantes de vivienda pública (VPP), “Galicia atópase á cola do Estado en canto a vivenda pública e de protección”.

Anova expuso a la Valedora su preocupación por el hecho de que las políticas sostenidas en los últimos años por el Gobierno gallego “van en contra do dereito de toda persoa a umha vivenda digna, segundo recolle a Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Según Oriana Méndez “é unha estafa que a xente se inscriba no Rexistro Oficial de Demandantes do IGVS, que en teoría serve para detectar o grao de vivenda, e a Administración autonómica non procure darlles solución”.

Desde Anova explican que esta situación afecta, sobre todo, a colectivos con bajos ingresos y también con una alta incidencia en los jóvenes que tienen en la vivienda un importante contratiempo para poder emanciparse y su desarrollo vital. Méndez y Sánchez recuerdan el dato, según sus datos, de que en los últimos cuatro años el ritmo de inicio de viviendas de protección oficial en Galicia fue de menos de 20 al año.

“A principal tarefa dun goberno que traballe polo interese xeral debera de ser que ninguén quede excluido do exercicio do dereito a unha vivenda digna”, apuntó Oriana Méndez, que también tachó de fracaso en Programa de Vivendas Valeiras que puso en marcha la Xunta. a.A.