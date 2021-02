Regueira: axilidade ao responder ás urxencias da hostalaría

Pueblo. O vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado do BNG, Xosé Regueira, lamenta que as xuntanzas convocadas polo Cluster de Turismo non derivaran no acordo dun fondo único de 140 millóns de euros, mesmo así, valora o inicio dun diálogo que obrigou á Xunta a ampliar o orzamento destinado ao fondo de 50 a 75 millóns de euros.

Regueira, lamentou que non se chegara a un acordo xa que “asistimos á reunión con espírito construtivo e, a pesares de non conseguir un acordo, abriuse un proceso que deberá continuar xa que, desgraciadamente, serán necesarias máis axudas”. Tamén avogou porque os modelos que se articulen sexan áxiles e respondan á dramática situación do sector e valorou o cambio de posicións que significou este encontro que, sen conseguir os obxectivos, supuxo un incremento do orzamento previsto de inicio para o rescate do sector. “A nosa propostas era o 1% do orzamento de cada administración o que significarían 140 millóns de euros. A Xunta puxo sobre a mesa 50 millóns, moi por baixo do que lle correspondería e que era o punto de partida das nosas negociacións pero na segunda reunión subiu 25 millóns máis, o que consideramos un avance das propias negociacións”, sinalou Regueira. “O BNG apostou pola proporcionalidade do apoio das administracións en función desa porcentaxe do 1% que foi asumido polas catro deputacións mais non pola Xunta e nós estabamos, a pesar dese esforzo, en disposición de que houbera unha xestión única porque o prioritario neste momento é a resposta urxente á situación crítica do sector. “Só hai que escoitarlos para saber a situación crítica pola que está a pasar. on vale xa enredar nin demorar máis tempo, hai que actuar”, apunta. .R.m.A.