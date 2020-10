Repercusiones en Galicia de la última sentencia sobre tránsfugas

Santiago. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre transfuguismo ha avivado las críticas contra los nombramientos de la exedil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de A Coruña, Mónica Martínez, ahora cargo del gobierno local de la socialista Inés Rey, y del exmano derecha del alcalde de Ourense, Miguel Caride, que ha sido nombrado vicepresidente en la Diputación Provincial de Ourense tras ser cesado el anterior –de Democracia Ourensana– afín al regidor de la capital, Gonzalo Pérez Jácome.

Así se traducen las repercusiones por la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”. De esta limitación queda excluida la incorporación a las comisiones informativas.

La sala ha hecho este pronunciamiento en una sentencia que se pronuncia sobre un caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de la Font de la Figuera (Valencia) tras la elecciones de mayo de 2015. En este escenario, Democracia Ourensana emitió un comunicado en el que apunta que, al margen de la nueva sentencia que “impediría a Caride ser vicepresidente de la Diputación”, recuerda que “el pacto antritransfuguismo firmado en su día por PP y PSOE “ya contemplaba que los tránsfugas no pueden ocupar cargos”. “Es decir, la Diputación de Ourense no puede tener un minuto más a Caride como vicepresidente”, apuntó DO. En A Coruña Marea Atlántica también pidió el cese “inmediato” de Mónica Martínez en aplicación de la sentencia.