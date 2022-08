Resoltos case mil casos sobre o complemento de maternidade só en xullo

Debido ao alto número de casos sobre o complemento de maternidade, a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditou só neste mes de xullo un total de 941 sentenzas. Esta cifra é o dobre da dun mes habitual, pero é que nestes sete primeiros meses do ano, o TSXG recibiu 2.368 recursos relativos a esta cuestión.

O propio TSXG fixo referencia a esta situación nun comunicado como unha “avalancha” de casos sobre o complemento de maternidade en pensións, que requeriu un grandre esforzo por parte dos maxistrados e maxistradas da Sala do Social do Tribunal. Cada un dos 16 membros que a compoñen finalizou neste pasado mes de xullo 56 casos deste tipo, e cada un dos tres maxistrados que están en comisión de servizo concluíu 15.

O complemento de maternidade consiste no incremento dun 5% da prestación de xubilación ou incapacidade, e segundo explica o TSXG, a “avalancha” de recursos interpostos por esta cuestión é a principal causa do aumento de procedementos na Sala do Social. Segundo indican, no ano pasado iniciáronse un total de 6.758, o que supón un incremento interanual dun 40%.

Das 941 resolucións, en todas se estimou que os recorrentes teñen dereito a percibir o plus de maternidade que se lles foi denegado en primeira instancia, así como que debe ser con caracter retroactivo desde se lles concedeu a prestación de xubilación ou incapacidade sempre que sexa posterior ao 1 de xaneiro de 2016, tal e como estableceu o Tribunal Supremo.

No comunicado, dende o TSXG dan as grazas “ao esforzo de todos os xuíces e xuízas, así como das tres letradas da Administración de Xustiza e do persoal funcionario”, que fixo posible resolver a maioría de casos sobre o complemento de maternidade. Cuestión perxudicial. Con todo, non se resolveron todos os recursos. Sobre parte deles emitíronse autos de suspensión, xa que, para finalizalos, o TSXG esperará a que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea se pronuncie sobre a cuestión perxudicial que lle propuxo en febrero. Nela, os maxistrados e maxistradas do TSXG solicitan que se o TXUE indique se o criterio actual do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) supón ou non un incumprimento administrativo.

No comunicado, o Tribunal explica que o criterio do INSS, “de denegar sempre o complemento de maternidade aos homes e obligalos a reclamar na vía xudicial” constitúe unha discriminación por razón de sexo, en non un incumprimento normativo, como defende o INSS.

Asemade, en función da resposta do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, o TSXG tamén solicita que se dictamine se procede ou non que indemnizar aos afectados polos danos e prexuízos causados.

O TSXG presentou esta cuestión ante ao TXUE tras recibir o recurso dun pai de dous fillos que, coma os demais, se atopou con esta situación. Trátase dun home cunha prestación de incapacidade permanente absoluta recoñecida por sentenza dende outubro de 2019, e que en setembro de 2020 solicitou ao Instituto Nacional da Seguridade Social o complemento de maternidade, consistente no incremento dun 5% da prestación que xa recibía.

Cando lle foi denegado este complemento, o afectado recorreu á vía xudicial. O Xulgado do Social número 2 de Vigo, en primeira instancia, entendeu que se produciu un incumprimento estrictamente normativo.

Tal e como está establecido na Lei Xeral da Seguridade Social, isto implica a concesión da prestación desde a data da súa solicitude, cunha retroacción de tres meses. Con todo, o afectado recorreu ante o TSXG esta decisión ao entender que se lle debería conceder o complemento de maternidade dende a data na que lle outorgaron a prestación, máis dun ano antes, dado que, segundo o seu recuso, sufriu discriminación por razón de sexo.