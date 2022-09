Resoltos os premios de Investigación sobre o Camiño

Santiago. A Universidade de Santiago de Compostela vén de anunciar a resolucion do Premio de Investigación da Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, no que colaboran a propia USC e Turismo de Galicia. Nesta quinta edición foron galardoados ‘ex aequo’ a tese de doutoramento de Patxi Pérez Ramallo ‘Pilgrimage to Santiago de Compostela. Osteological and Biomolecular Analysis of Medieval Individuals’, e o libro de Victoriano Nodar Fernández ‘El Bestiario de la Catedral de Santiago de Compostela: Espacio, Función y Audiencia’. Por unha banda, a tese elaborada Patxi Pérez Ramallo e dirixida polo profesor Francisco Etxeberria Gabilondo, defendida no País Vasco, aborda a orixe e evolución do Camiño de Santiago na Idade Media, entre os séculos IX e XV. Para a elaboración deste estudo, foron analizados un total de 28 xacementos e máis de 200 individuos da época medieval, mediante técnicas como a osteoloxía ou o carbono 14. A investigación iniciouse na necrópole da cidade compostelana e prosegue ao longo do Camiño do Norte e Francés, pasando por A Coruña, Lugo, Oviedo, Logroño, Burgos, Pamplona, Roncesvalles, ou Jaca, entre outros puntos xeográficos.

Entre os individuos analizados, destaca número significativo de peregrinos descubertos grazas a ser enterrados cuncha de vieira.

Por outra banda, ‘El Bestiario de la Catedral de Santiago de Compostela: Espacio, Función y Audiencia’, o libro de Victoriano Nodar Fernánzez que tamén foi galardoado, constitúe un estudo dos capiteis do interior da Catedral románica de Santiago. Máis concretamente, está centrado naqueles con figuración animalística, isto é, que teñen como tema fundamental o bestiario medieval, en contraposición á iconografía sacra esperada nun entorno como é a Catedral de Santiago. “É por tanto un estudo iconográfico que busca rescatar do esquecemento a estas magníficas obras escultóricas que quedaran eclipsadas nos estudos dedicados á catedral pola potencia e calidade das portadas románicas da basílica: Praterías e o Pórtico da Gloria”, explica o investigador. E.N.