Resultados da OPE de 106 novas prazas de especialista para a primaria

Santiago. Onte plublicouse no Dirario Oficial de Galicia a puntuación provisional do proceso selectivo para o acceso como persoal fixo á categoría de facultativo especialista de atención primaria, que se fai mediante un sistema de consurso de méritos.

Neste proceso participan 355 persoas aspirantes para cubrir un total de 106 prazas ofertadas. Dende o goberno galego, informan que ofertadas coa finalidade de diminuír o moi grave déficit de persoal médico de familia.

Todos os profesionais seleccionados neste proceso, deberán incorporarse ao servizo activo no destino adxudicado, e de non facelo quedarán sen efecto todas as súas actuacións no proceso. No caso de darse este suposto, chamaranse novos aspirantes, no número que corresponda e pola orde de prelación da lista definitiva, que serán seleccionados/as e nomeados/as persoal estatutario fixo da categoría, garantindo así a cobertura do 100% das prazas convocadas. Do mesmo xeito, no suposto de que algunha das prazas sexan adxudicadas a profesionais que xa prestan servizos no SERGAS, as vacantes que deixen estes profesionais serán ofertadas a aqueles médicos/as que non obteñan destino fixo neste proceso, conseguindo así emprego estable aos especialistas recén titulados.

Contra os resultados da baremación provisional, os aspirantes disporán dun prazo de reclamacións de cinco días hábiles, do 3 ao 9 de agosto, despois do cales se publicarán as puntutacións definitivas do cocurso. ECG