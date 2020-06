Rexeitamento do BNG á ampliación de Sogarisa

Contra a ampliación das instalacións de Sogarisa en As Somozas, presentan alegacións desde o BNG. O rexeitamento vai contra a solicitude de modificación da autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para un novo depósito de seguridade, no centro de tratamento de refugallos industriais. Os trámites atópanse en estado de información pública desde que apareceron no DOG o 25 de marzo.

O BNG afirma que os veciños das zonas residenciais máis próximas “levan anos denunciando determinadas prácticas que teñen unha grande afección no desenrolo das súas vidas, como son os continuos verquidos non autorizados, os nauseabundos cheiros que provoca algunha das fábricas alí presentes en determinados procesos produtivos e a pasividade do concello”. Os nacionalistas tamén lamentan “a nula política informativa e o escurantismo cara á veciñanza acerca do que alí acontece”.