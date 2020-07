Rexeitan a demanda dun profesor para que o Goberno galego permitise utilizar o castelán en escritos internos

sentenza. O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo desestimou a demanda interposta por un docente do Conservatorio Profesional de Música da cidade para que a Xunta permitise utilizar o castelán e o galego indistintamente en comunicacións internas.

Segundo recolle a sentenza, contra a que cabe recurso, o profesor fora advertido da “necesidade de empregar exclusivamente o idioma galego en calquera escrito relativo ao seu desempeño profesional”. Ante esta situación, en xuño de 2019 presentou un escrito no que solicitaba que se recoñecese “o dereito a utilizar indistintamente o castelán ou o galego na redacción de todo tipo de documentos relacionados co exercicio da función docente”. Como resposta, en setembro dese ano, a Xefatura Territorial da Consellería de Educación en Pontevedra sinalou que “a regra xeral é a utilización do galego na administración educativa” e que “a utilización do castelán está prevista con carácter excepcional”. Aínda que o profesor interpuxo un recurso de alzada ante esta resolución, a Consellería declarouna “inadmisible”. Posteriormente, o docente interpuxo ante o xulgado unha demanda respecto desa resolución e o rexeitamento á admisión do recurso interposto. Así, a sentenza indicou que o profesor buscaba que o xulgado deixase sen efecto as resolucións impugnadas e declarase ou condenase á Xunta a recoñecer “o dereito (...) a utilizar indistintamente o castelán ou o galego na redacción de todo tipo de documentos relacionados co exercicio da función docente”. O xuíz resaltou que “os informes fornecidos pola Administración a instancia dos propios interesados ou as respostas a consultas expostas polos mesmos, teñen o carácter de trámite meramente informativo”. Por iso, subliñou que as contestacións “teñen carácter de mera información e non xeran acto administrativo recurrible de ningún tipo”. REDACCIÓN