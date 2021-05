Rexistrado un tremor de terra de magnitude 3,4 na provincia de Ourense con epicentro en Laza

Un tremor de terra de magnitude 3,4 foi rexistrado na provincia de Ourense na noite deste venres a este sábado e o seu epicentro foi localizado en Laza. Segundo detalla o 112 Galicia, o Instituto Xeográfico Nacional rexistrou na noite deste venres a este sábado un movemento sísmico de magnitude 3,4 que foi percibido pola cidadanía, aínda que non causou danos. En concreto, o epicentro do tremor situouse en Laza. Ao redor das 00,00 horas deste sábado, o centro integrado de atención ás emerxencias foi contactado desde Monterrei (Ourense) por un particular que alertou de que percibira un tremor, pero indicou que non causara ningunha situación de emerxencia. Pola súa banda, o 112 Galicia contactou co Instituto Xeográfico Nacional, que confirmou o movemento sísmico que presentara o seu epicentro en Laza. Precisamente, Galicia rexistrou na tarde deste mércores e a mañá deste xoves catro sismos de pequena magnitude que foron detectados por medidores do Instituto Xeográfico Nacional nun intervalo de 18 horas e cuxos epicentros se atoparon en Barreiros, A Veiga, Laza e Silleda. OURENSE. EP.