Rosa Quintana como portavoz: “Nova singradura, con un novo patrón, pero seguindo o rumbo”

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, en representación de todos os seus compañeiros, pronunciou unhas palabras cheas de agarimo cara ao seu expresidente Alberto Núñez Feijóo e de entusiasmo ante a etapa que comeza, chea de retos, pero coa satisfacción de facer ben as cousas durante estes dous anos.

Así, agradeceu en primeiro lugar a Feijóo os trece anos á fronte de Galicia, “o compromiso e traballo por Galicia, por todo o que fixo e o que vai facer”. E, especialmente, agradeceulle o seu “positivismo”, que é a “chave da liña na que avanzamos”.

Afirmou que nestes nomeamentos de conselleiros “hai confianza e hai un privilexio por traballar por Galicia e por todos os galegos”. E lembrou neste punto ao falecido exconselleiro de Facenda Valeriano Martínez, que formou parte do equipo actual, e que foi “un servidor sobresaliente e con matrícula de honra como persoa”.

Quintana afirmou que o actual equipo da Xunta de Galicia caracterízase pola “solidariedade” entre “compañeiros e amigos”, porque “un Goberno e o seu funcionamento esixen moita dedicación dos seus funcionarios e empregados públicos”.

Neste punto quixo lembrar e agradecer a paciencia das familias que conviven con membros da Xunta galega, porque “todo o tempo que lles roubamos a eles dedicámosllo a Galicia”.

E, como non sempre se pode acertar e tamén se cometen erros en ocasións, pediu “comprensión” á sociedade galega, mostrándose convencida de que a vai a haber, porque os tempos non son fáciles e as incertezas son grandes.

“Súmome ao símil de Rueda na investidura do pasado sábado, no que dicía que pasaba da sala de máquinas á ponte de mando, e eu digo que hoxe (por onte) empezamos unha nova singradura, cun novo patrón, pero seguindo o rumbo correcto”, asegurou, concluíndo que “esta tripulación (por todos os conselleiros) está á túa disposición (Alfonso Rueda) e á de toda Galicia”. “Hoxe non desembarca ninguén”, asegurou, senón que, máis ben ao contrario, “sumamos novas persoas con experiencia e compromiso con Galicia e con España”, resolveu.

MEMBROS Do PRIMERo GABINETE. Tralas súas palabras, quedou constituído o primeiro gabinete do novo presidente, que mantén a todos os membros nas súas áreas, aínda que renombrando algunhas das súas carteiras. Así, Francisco Conde será o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación; e Diego Calvo incorpórase como vicepresidente segundo e responsable de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Mentres tanto, Ángeles Vázquez segue como conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Ethel Vázquez en Infraestruturas e Mobilidade; Miguel Corgos en Facenda e Administración Pública; Román Rodríguez en Cultura, Educación, FP e Universidades; María Jesús Lorenzana en Promoción do Emprego e Igualdade; Fabiola García en Política Social e Xuventude; José González no do Medio Rural; e Rosa Quintana –única que, xunto co propio Rueda leva no Goberno desde 2009–, en Mar.

Sobre os cambios nalgunhas das consellerías, Rueda explicou que “non son para emendar nada”, senón para “reforzar”, “complementar” e “conseguir afrontar os retos” que quedan por diante.