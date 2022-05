Rueda: "A los nuevos retos para Galicia les pondremos una identidad propia"

Santiago. EFE. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado partidario de mantener la gestión que hasta ahora realizó Alberto Núñez Feijóo durante los años que estuvo al frente del Gobierno gallego, si bien indicó que a los nuevos retos a los que se enfrente la comunidad autónoma habrá que afrontarlos con "una identidad propia". Así se expresó en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', Rueda dijo que "hay muchas cosas buenas que hay que seguir aprovechando, aunque obviamente, nos encontraremos con nuevos retos a los que habrá que enfrentarse y en los que tendremos que poner una identidad propia". Rueda, que ha dado este lunes la bienvenida a su equipo de gobierno, ha apostado por la "continuidad" al entender que es el gabinete "más experimentado" y a los que puede pedir desde el principio una entrega total a sus funciones. Indicó que desde que se abrió la posibilidad de que Núñez Feijóo pudiera ocupar el puesto de presidente del PP "se abrió un proceso que al final ha culminado muy rápido y de una forma modélica, cumpliendo los plazos y con unidad de todo el equipo", destacó.

El presidente de la Xunta se medirá frente al electorado en las municipales que se celebrarán el próximo año y ahí se verá si mantiene la confianza de los votantes de Núñez Feijóo, que le han hecho conseguir cuatro mayorías absolutas en Galicia. En este sentido, Alfonso Rueda confiesa que "este test lo llevamos preparando desde hace mucho tiempo; si seguimos trabajando y haciendo las cosas bien, volveremos a conseguir grandes resultados".

Sobre los rumores que sitúan al rey emérito este fin de semana en Sanxenxo, el presidente gallego señaló que, aunque no tiene ninguna confirmación de que esto vaya a ser así, afirma que "sería una magnífica noticia que la primera visita en su vuelta a España fuera a Galicia". Uno de los temas que más le preocupan a corto plazo reconoce que son los fondos europeos para poder impulsar la economía de la comunidad tras dos años de pandemia. "A estas alturas no podemos estar como estamos. Se han hecho muchos anuncios, pero hay pocas cosas concretas", indica, y añade que "en Cataluña y en el Levante se han comunicado grandes planes para la automoción. Yo no tengo nada que objetar, pero que a nosotros se nos dé el mismo trato". "En algunas zonas nos jugamos muchísimo y vamos a seguir denunciando hasta que se nos haga caso", aseveró.

En relación a las declaraciones del coordinador general del PP, Elías Bendodo, en las que hablaba de España como un estado plurinacional,Rueda explica que "yo entendí perfectamente lo que quería decir; los que ponen dudas estas cosas en España son otros, no el PP". Afirmó que en Galicia "se ha conciliado la identidad gallega con el sentido de pertenencia al conjunto de España. Esto se consigue con la no imposición de las cosas, es posible sentirse orgulloso de tu tierra y ser consciente de que formamos parte de España".

En este sentido, habla sobre las diferencias de inmersión lingüística que hay en Cataluña y en Galicia: "Tener dos lenguas es una riqueza. Esto no quiere decir que haya que imponer una sobre la otra porque si fuera así, ahí empezarían los problemas". Sobre sus planes para el futuro de Galicia, Alfonso Rueda indica que "en mi debate de investidura lo dejé claro. Tenemos grandes retos que pasan por el trabajo, la familia y el futuro. Tenemos que proteger a la gente joven y a los mayores, seguir apostando por el desarrollo de la industria, y por supuesto aprovechar las enormes oportunidades de los fondos europeos". Alfonso Rueda también se ha referido al doble Xacobeo 2021-2022 y considera que el mejor colofón de esta efeméride sería la visita del papa Francisco a Galicia. "Aunque no nos lo han confirmado, hasta que no nos digan que no, yo confío en que venga, sería un broche perfecto para coger impulso y trabajar en los próximos años".