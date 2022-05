Rueda apela a su experiencia ante las primeras críticas: “Sé de qué va esto”

Ser presidente de la Xunta implica “una enorme responsabilidad” y un “inmenso honor”, en palabras de Alfonso Rueda, pero también estar continuamente en el foco y ser blanco de las críticas tanto de los ciudadanos como de los partidos de la oposición, que ya empezaron a enseñarse los dientes aunque por ahora no tomó posesión de su cargo. Lo hará el día 14.

Un presión para la que el próximo líder del Gobierno autonómico, afirma estar preparado: “Yo tengo mucha experiencia. Ya sé de qué va esto. Estoy tranquilo porque además sé que no estoy solo”, indicó este martes en Vilagarcía de Arousa después de que la líder del BNG le diese la bienvenida calificándolo como “secundario de Feijóo” y que el secretario xeral de los socialistas, Valentín Formoso, afirmase no tener “ninguna esperanza” en su acción al frente del Ejecutivo.

En una cita ante unos 200 cargos y militantes del PP, el pontevedrés apeló a la unidad del partido como soporte fundamental para conseguir los retos a los que a partir de hora se enfrenta, con la meta última de conseguir la quinta mayoría absoluta consecutiva en 2024. Había que dar ejemplo de unidad y lo estamos dando”, remarcó.

“No hay un PP de A Coruña, otro de Lugo, otro de Ourense y otro de Pontevedra. Hay un PP de Galicia”, subrayó. “Por supuesto que cada territorio tiene sus necesidades específicas”, añadió, pero el proyecto del PP en Galicia “es un proyecto global”.

Rueda destacó que si el PP es capaz de mantener la unidad tendrá estabilidad. “Si estamos unidos, seremos estables. Y si somos estables estaremos en condiciones de asumir los retos que se nos presentan”. Entre los que destacó dos: las municipales del 2023 y, un año después, “lograr en Galicia la quinta mayoría absoluta”.

ESTAR A LA ALTURA DE NÚÑEZ FEIJÓO. El aspirante popular se refirió, además, a otro reto que calificó como uno de los mayores a los que se enfrenta: “estar a la altura de Alberto Núñez Feijóo”. En este sentido, recordó que la situación sobrevenida en el partido tras la dimisión de Pablo Casado “obligó a dar pasos poco a poco, pero a la vez muy rápido” con el objetivo de sustituir en la Xunta “a un presidente insustituible”. También confesó que cuando supo que él iba a ser el candidato propuesto para la toma de posesión del nuevo presidente “sintió a la vez un inmenso honor y una enorme responsabilidad”.

En esta línea, se mostró crítico con las reacciones de los partidos de la oposición. De Ana Pontón lamentó que ni siquiera le dejara explicar cual iba a ser su nuevo estilo y sus nuevas propuestas. “Los del BNG siempre serán los del no. Sin escuchar, ya dicen que no les gusta”, reprobó. Respecto al PSdeG manifestó su sorpresa por las distintas posiciones y manifestaciones expresadas por dirigentes de sus filas. “Luis (Álvarez) dijo una cosa, Gonzalo Caballero otra y Valentín González Formoso otra diferente. No sé qué pensar”.

“Contaré con los mejores”. Antes, en Vigo, el actual vicepresidente primero en funciones de la Xunta aseguró que espera que Diego Calvo y Francisco Conde aceptarán formar parte de su Gobierno, que contará “con los mejores” sin cuotas territoriales. Pese a que todavía no hubo respuesta, Rueda da por hecho que sí estarán en el nuevo Ejecutivo , que se dará a conocer después de su investidura, el día 14.

Ya por la tarde, el presidente provincial del PP de A Coruña expresó a Europa Press que está “contento” por el ofrecimiento que le hizo Rueda, aunque admite que tienen pendiente hablar para concretar los detalles. En todo caso, aunque el ofrecimiento es “personal”, Diego Calvo lo interpreta como “un reconocimiento a una provincia” que ha trabajado “mucho”.

Calvo y Conde son por ahora los únicos confirmados para el futuro Ejecutivo de Rueda, que aboga ahora por “respetar los tiempos”.