Rueda aspira a gobernar "para todos os galegos" e avanza "continuidade" con "novas ideas"

"Tentarei ser o presidente de todos os galegos, con independencia da quen voten". Leste foi a mensaxe que lanzou o vicepresidente primeiro da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, na súa primeira comparecencia como candidato 'oficial' a suceder a Alberto Núñez Feijóo como máximo mandatario autonómico. Trasladouno nunha comparecencia ante os medios, despois de entrevistarse co xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, quen previamente recibiu no Parlamento aos portavoces do tres grupos que sentan no hemiciclo galego: PSdeG (Luís Álvarez), BNG (Ana Pontón) e PPdeG (Pedro Puy), para a preceptiva rolda de consultas.

Puy comunicou formalmente a Santalices a proposta de Rueda, que recoñeceu a "enorme responsabilidade" coa que sucederá ao xa líder do PP estatal e actual presidente galego en funcións. Tamén o seu agradecemento aos seus, ao resto de grupos e ao presidente do Lexislativo; así como o obxectivo de gobernar "para todos". Tamén destacou a "estabilidade e normalidade" do proceso. Dado que toma as rendas das mans de Feijóo, avanzou que xestionará con "continuidade" porque el mesmo forma parte dun Executivo do que sente "orgulloso" e que fixo "cousas moi boas" que "hai que seguir". Pero matizou que "non é o mesma continuidade que continuísmo", para avanzar que prevé introducir "novas ideas e novas propostas" para "seguir crecendo, mellorando e facelo todos xuntos".

Mentres fontes populares esperan un Goberno con axustes pero sen grandes cambios --terá que cubrir o oco que el mesmo deixa nunha Consellería--, Rueda limitouse a ratificar que quere contar co actual vicepresidente segundo e responsable económico, Francisco Conde, como unha mensaxe de "certeza e confianza" nun escenario de post pandemia tamén marcado polos efectos da guerra de Ucraína. Rueda aproveitou o seu primeiro acto de campaña interna para liderar o PPdeG, o pasado sábado en Lugo, para trasladarlle ao monfortino que o considera "imprescindible" no seu equipo. Este luns, recoñeceu, entre risas, que aínda non lle confirmou se seguirá con el.

DÚAS VICEPRESIDENCIAS? E tampouco quixo dar pistas sobre se lle gusta o modelo con dúas vicepresidencias implantado por Feijóo, esgrimiu que agora se centrará en preparar o seu discurso de investidura e desvelará o seu Executivo cando chegue "o momento oportuno". Todo iso mentres no partido especúlase acerca de se esta será a oportunidade de se o líder provincial coruñés, Diego Calvo, será o elixido para cubrir o seu propio oco no Gabinete autonómico e se, de ser así, entraría cunha categoría de vicepresidente ou se outro ou outra integrante do Consello da Xunta veríase ascendido. Ademais, Rueda xa había devandito e reiterou que manterá o costume de Feijóo de non responder a cotas territoriais. "Quero contar cos mellores homes e mulleres, con independencia da súa orixe e territorio", recalcou.

DIÁLOGO COA OPOSICIÓN. Ao tempo, sobre a relación que manterá coa oposición, após unha rolda de consultas na que o PSdeG se mostrou máis conciliador, sinalou que deberse "a todos os galegos" tamén "obriga" a dialogar e tratar de chegar a "acordos e consensos" coa oposición, "canto máis e máis amplos mellor". Farao a pesar dos "descualificativos" que recibiu, con especial contundencia da líder do Bloque, Ana Pontón, quen se referiu a el como "secundario" de Feijóo. Aínda que afirmou que a súa reacción é "respectable", vinculou determinadas críticas ou "descualificativos" con que os seus rivais políticos esperaban que o PPdeG "non estivese á altura" no proceso de substitución e "non foi así".

CONFRONTAR CON FEIJÓO? SE É NECESARIO POLOS "INTERESES" DE GALICIA. Así mesmo, afirmou que, se chegado o momento Feijóo lograse entrar na Moncloa, prevé situarse cos "intereses" de Galicia aínda que non cre que "sexa necesario" confrontar. "O primeiro que miraría é polos intereses dos galegos. Creo que o propio Feijóo, pero estou seguro de que non fará falta", resolveu. EUROPA PRESS