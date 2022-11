Rueda critica las “risitas” de otros partidos cuando el PP habla de familia

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado las “risitas” de otros partidos cuando el PP habla de familia porque entienden que es algo “caduco, obsoleto y de fachas” o que “no es moderno”.

“Estoy seguro de que ahora mismo y la semana que viene que hay Parlamento tendremos las risitas de los de siempre, que entienden que cuando se habla de familia se habla de algo caduco, obsoleto, de fachas o que no son modernos”, ha advertido Rueda en la clausura de un acto organizado por los populares gallegos con motivo del Día Internacional de la Infancia.

Allí, el líder del PPdeG ha señalado que esas “risitas” muestran la “incomprensión e intolerancia” de los que, en su opinión, “creen que la única familia que vale y el único modelo del que se puede hablar, apoyar y presumir, es el que ellos entienden”.

“Toda esta gente que echa esas risitas cuando escucha al PP, me pregunto en qué realidad viven, me pregunto a qué mayoría se creen que representan. Yo les digo que sea la familia que sea: monoparentales, tradicional, con independencia del sexo, de religión, adoptivas, de acogida, etc., a cualquier tipo de familia, a nosotros nos vale. Esto es cuestión de respeto y de abrir la mente”, ha reivindicado el líder de los populares gallegos.

Frente a esas actitudes, ha puesto en valor el “apoyo” de la Xunta de Galicia a las familias gallegas, con medidas como “la gratuidad de las escuelas infantiles”, las ‘Casas Niño’, la ‘Tarxeta Benvida’ o el Bono Coidado.

Así, ha expresado que los impuestos que pagan los gallegos “están muy bien empleados” y, aunque ha reconocido que estas ayudas “no son la solución”, “siempre se agradecen cuando empieza una nueva familia”.

UN 36% MÁS EN LOS PRESUPUESTOS

En esta misma línea, ha destacado que la administración autonómica aumentará un 36% el presupuesto para infancia y dinamización porque la inflación es “muy preocupante” y cree que “hay que hacer algo para ayudar, especialmente, a las familias”.

Asimismo, el presidente del PPdeG ha reivindicado que “es mucho mejor bajar impuestos que subirlos” y , por eso, ha continuado, la Xunta “ayuda a las familias” y este año “van a tener el mismo tratamiento fiscal las familias de dos hijos que antes tenían las familias numerosas”. “Esas son las medidas que suponen apoyar a la gente”, ha proclamado.

Por eso, ha señalado que esto va a ser “lo que va a seguir haciendo la Xunta y el PPdeG”, “apoyar sin ningún tipo de complejo a las familias”. Posteriormente, ha sostenido que lo harán “sin complejos” y tratando de “poner más fácil la vida a todas las personas que deciden fundar una familia y afrontar todo lo que supone”.

APOYO DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Durante su intervención, Rueda también ha pedido a las demás administraciones que “echen una mano a las familias”. Así, ha subrayado el trabajo de los ayuntamientos del PP que “apoyan a las familias” y ha dicho esperar que “a partir de mayo sean muchos más”.

Asimismo, ha demandado al Gobierno central que “eche una mano” y “haga caso a las comunidades autónomas”. De este modo, ha solicitado de nuevo al Ministerio de Sanidad que colabore ante la “carencia de médicos de Atención Primaria y de pediatras”.

Al Ejecutivo de Pedro Sánchez también le ha insistido en que tiene que “desbloquear” los fondos europeos para los “proyectos tractores” que, ha añadido, “van a dar puestos de trabajo y fijar población”, así como que “congele” las tasas de las autopistas y que no permita que “la autopista que vertebra Galicia vaya a subir un 10%”.

Por otra parte, ha reivindicado que “frente a todo esto”, el PP lucha contra los “discursos vacíos” que, según ha defendido, se dan cuenta de que “al final no es lo mismo hacer una ley que poner un ‘tweet’”.

Al acto también ha acudido el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, que ha censurado que los Presupuestos Generales del Estado no tengan “la inversión necesaria” para las políticas dirigidas a la infancia, frente a “los esfuerzos” de las comunidades autónomas.

El evento organizado por los populares gallegos, que se ha celebrado en el Hotel Monumento San Francisco, ha contado con una zona de juegos infantiles para los niños y niñas y la bienvenida ha estado a cargo del candidato a la Alcaldía de Santiago, Borja Verea, y de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.