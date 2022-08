Rueda destaca la calidad y variedad de los vinos del Condado do Tea, “que no dejan de conquistar nuevos mercados”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha destacado este domingo la calidad y variedad de los vinos y de los espumosos del Condado do Tea, “que no dejan de conquistar nuevos mercados”.

Rueda ha asistido a la LXIII Festa do Viño do Condado de Tea, en la que ha sido nombrado cofrade de honor por la Cofradía do Viño Condado do Tea e Espumosos.

Allí ha remarcado el éxito de las variedades de esta subzona de la Denominación de Orixe Rías Baixas, “una tierra mimada para el cultivo del vino por el cuidado de 1.500 viticultores” y ha defendido la relevancia de una fiesta declarada de interés turístico de Galicia en la promoción de sus caldos.

Tal y como ha recordado, Rías Baixas cuenta con más de 4.000 hectáreas, más de 5.000 viticultores y casi 180 industrias que elaboran casi 44 millones de kilos de uva al año con un valor económico estimado de 180 millones de euros.

Como subzona, Condado do Tea cuenta con 1.500 viticultores y una

superficie cultivada que supera las 1.000 hectáreas. Se trata de una zona amparada por el indicativo de calidad recogido por la normativa europea y que la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) promociona bajo el paraguas de Experiencias de Calidade.



