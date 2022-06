Rueda destaca o espazo desde o que se constrúe a comunidade do futuro

uvigo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este xoves a Universidade como un espazo desde o que se constrúe a Galicia do futuro, co esforzo e o talento que representa a mocidade.

Deste xeito, o mandatario galego trasladou os parabéns aos 325 alumnos da Escola de Enxeñería Industrial de Vigo pola súa graduación, así como ás súas familias e docentes, por acompañalos neste camiño.

“Encarnades o valor da constancia e da superación e exemplificades o mérito”, dixo, incidindo en que a comunidade do futuro constrúese desde moitos espazos, pero sen ningunha dúbida desde a universidade, formando futuros profesionais preparados para a actual realidade laboral.

Sobre este punto, recordou que o Goberno autonómico continuará coa senda de renovación do mapa de titulacións, coa implantación de 25 novos títulos; non en van, na Universidade de Vigo, implantáronse xa o Grao de Enxeñería Biomédica e os Máster en Dirección e Innovación da Cadea de Subministración e en Industria 4.0. Ademais de seguir apostando pola innovación, a través dos centros de investigación e a transferencia do coñecemento; “o vindeiro Campus Vigo Tecnolóxico axudaranos aínda máis neste fin”, aseverou. redacción