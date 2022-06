Rueda espera la “concreción absoluta” sobre los fondos europeos a Galicia en la reunión con Sánchez

Santiago. EFE. El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, espera que la "concreción absoluta" sobre los fondos europeos para los proyectos gallegos se produzca en la reunión que ha solicitado con el titular del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para la que aún no hay fecha fijada. En declaraciones antes de participar en un acto en Redondela, ha dicho que Galicia "no admitiría otra cosa que no fuese la financiación" para los principales proyectos que ayer planteó a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, por lo que la concreción "va siendo necesaria".

Así que, pese a que ayer Calviño "no asumió ningún compromiso concreto" al respecto, cree que igual es porque "no era el día para expresar ese compromiso", más allá de que considera que quedó claro que hay que seguir trabajando después de que en el encuentro señaló los proyectos que son prioritarios para Galicia. "Está muy bien ser cordiales con el Gobierno de España, pero también con toda firmeza hablar en nombre de Galicia y pedirle que concrete cantidades y plazos", según Rueda, por lo que cuando Sánchez, "tenga a bien" recibirle va a volver a plantearle esta cuestión y espera que entonces haya concreciones "absolutas".

Rueda ha dicho que no quiere pensar en un escenario en el que no hubiese financiación de los fondos europeos para las propuestas gallegas a los Pertes (Proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica), como los de Stellantis o Altri, pero si fuese así "Galicia reaccionaría". Pero, por el momento, piensa que "lo más útil" es continuar en una "senda amigable" con el Gobierno de España para que se concrete la financiación y exponer los argumentos para que sea así. "No queremos quitarle ningún proyecto a ninguna otra comunidad, habrá muchos buenos proyectos en muchos sitios, pero los de Galicia son excepcionales", ha afirmado a este respecto.

Posteriormente, durante la celebración del Congreso del PP de Redondela, en el que Javier Bas fue nombrado presidente local, Rueda fue más contundente y afirmó que no va a admitir que "proyectos fundamentales para Galicia sigan en esa nube del 'ya veremos'" mientras el Gobierno compromete "un montón de cosas" por toda España. Además, ha criticado que Calviño diga que "todo va fantásticamente" mientras suben los precios y se dispara la cesta de la compra porque "no pasa nada en los mundos de Yupi de los Gobiernos de Pedro Sánchez", ya que su discurso oficial es solo "propaganda en vena". "El presidente del Gobierno está pensando solo en él, y las elecciones serán el día que le convenga, por lo tanto que nos coja preparados a todos", ha instado a los miembros de su partido, a los que animó a "echarse a la calle" para ganar las próximas elecciones municipales con mayorías absolutas.

También el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha valorado este sábado que ayer "hubo muy buenas palabras" por parte de Calviño, pero ahora deben convertirse "en hechos y oportunidades" para que los proyectos de la candidatura gallega a los fondos Next Generation, que es "muy sólida" puedan convertirse en realidad.