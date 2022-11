Rueda opina como Feijóo sobre “la revisión continua del pasado” con la Guerra Civil

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que “por ahí no hay que ir”, sobre la “revisión continua del pasado” y “la intención de enfrentar a unos españoles con otros” en relación con la Guerra Civil.

Así se ha pronunciado este lunes Rueda a preguntas de los periodistas sobre las palabras del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo en un acto.

A juicio del titular del Gobierno gallego --sucesor de Feijóo en el cargo--, lo que “está diciendo” el líder de los populares es que “por ahí no quiere ir la inmensa mayoría de la sociedad española”. Es, en su opinión, a “lo que se está refiriendo él”.

“Eso lo hemos superado. No intentemos utilizar a nuestros nietos para dividir España. La nacionalidad no puede depender del plazo en el que tu antecesor estuvo fuera de España. No tiene ningún sentido”, sentenció este domingo Núñez Feijóo. En concreto, Rueda ha sido preguntado por la frase con la que Feijóo señaló que “hace 80 años nuestros abuelos se pelearon”.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.